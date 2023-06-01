80 transfer, 9 hoca gelmeyen başarı!

01 Haziran 2023 Perşembe

Haftalar öncesinden G.Saray’ın F.Bahçe’ye göre şampiyonluk ihtimalinin çok daha yüksek olduğundan söz etmiştim. Cim-Bom 23. şampiyonluğa ulaştı. F.Bahçe’nin ikinciliği dahi henüz net değil. Sarı-Lacivertlilerin Antalyaspor maçını kazanmasına rağmen Ankara’dan gelen farklı G.Saray galibiyeti haberi üzerine tribünlerdeki taraftarlar başta başkan Ali Koç olmak üzere yönetime arkasından da futbolculardan bazılarına (İrfan Can Kahveci, Rossi, Pedro, King) büyük tepki gösterdi. Maçın son anlarında tribünlerde başlayan “Yönetim istifa” sesleri sonra stat dışına taştı. Bazı taraftarlar protokol girişi önünde oturma eylemi yaparken sık sık yönetime tepki gösterdi.

Görünen o ki yine Koç’la bir hüsran daha yaşanmış oldu. Başkanın koltuğa oturmasıyla beraber geçen 5 sezonda 80 transfer, rekor harcama, 9 teknik adam değişikliğine gidildi. Beklenen olmayınca tepkiler çok doğal karşılanmalı. Aziz Yıldırım dönemini de katarsak Fenerbahçeli taraftarlar tam 9 yıldır şampiyonluk sevinci yaşamadı. Koç’un ne yapacağı merak konusu. Teknik direktör Jorge Jesus da kararsız. Aziz Yıldırım 5 yılın ardından gelen çağrıdan son derece mutlu olmuş. Ancak Yıldırım’ın sağlığı nedeniyle aday olma ihtimali çok az görünüyor. F.Bahçe’deki geleceği belirsiz olan ve Antalyaspor maçının ardından “Ben buradayım, Türkiye’deyim” diyen Jesus, yine ilginç bir karara imza attı. Portekizli hoca, 4 Haziran’daki G.Saray derbisi öncesi takıma izin vermiş! Ne denir ki?

İYİ ŞEYLER DE VAR

F.Bahçe camiası kaçan şampiyonluk nedeniyle elbette üzgün. Ama bu sezon “İyi” denecek şeyler de yaşandı. En başta Avrupa şampiyonu olan kadın basketbol takımı... Ardından voleybolda gelen lig şampiyonluğu... F.Bahçe, amatör branşlarda hep en iyi oldu. Futbolda Arda Güler performansıyla gözlerin pasını sildi, Valencia gol yükünü sırtladı. Türkiye Kupası’nın favorisi F.Bahçe...