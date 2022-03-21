Alkışlar Kim’e

21 Mart 2022 Pazartesi

F.Bahçe’nin bu sezonu kurtarmak adına elindeki tek şans lig ikinciliği. Ve bu ümidin peşinde koşan Sarı-Lacivertlilerin, 5 puan önünde ikinci sıradaki Konyaspor’u Kadıköy’de ağırladığı maç beklenen tempoda başladı. F.Bahçe ilk yarıda Konya’ya oranla topla çok daha fazla oynadı ama bunu pozisyona dönüştürmekte zorlandı. Sarı-Lacivertliler, yavaştı, ileride çoğalamadı, üretken değildi. Mesut Özil, İrfan Can ikilisinin mücadele gücünün zayıf olması, beraberinde top kayıplarını getirdi.

Hal böyleyken F.Bahçe kaybettiği her top için geride sıkıntı yaşadı. Konyaspor bir bütün halinde sahayı kaplayıp kazandığı toplarla hızlı çıktı. Bu anlarda savunmada Kim çok kritik kademeler yaptı. Ancak, Sarı-Lacivertlilerin taçtan yediği gol akıl alır gibi değil. Savunma izledi, Cikalleshi topu çok rahat alıp pasını verdi. Altay topa dokundu ama yetersiz kalınca Bytyqi skoru 1-0 yaptı.

İsmail Kartal, takımın zayıf halkası Mesut’u kenara alıp Pelkas’ı oyuna sokarak hücumda daha üretken bir görüntüyü sağladı. İrfan Can da toparlandı, 66’da onun kullandığı frikiği Kim tamamlayıp F.Bahçe’ye 1-1’i getirdi. Kadıköy’de taraftarın müthiş desteği Sarı-Lacivertliler için önemli bir güç oldu. Baskısını her geçen dakika artıran F.Bahçe, aradığı galibiyet golünü 88’de Pelkas’la buldu. Son 6 haftada takımın yükselen form grafiği ister istemez “Sezon başından bu yana neredeydiniz?” diye sormamıza neden oluyor. Bu galibiyet alkışın en büyüğünü hak eden Kim’e yazar.