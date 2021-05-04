Anlamlı yaş günü

04 Mayıs 2021 Salı

Futbolumuzun içinde renkli simalar vardır. Yılmaz Vural bunlardan birisidir. Vural’la tanışıklığım, Malatya’nın başındayken 1986-87 sezonunda olmuştu. Beşiktaş’ı 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda çelme takmışlardı. Hayalinde hep F.Bahçe’yi çalıştırmak vardı. “Hayâl kurmayan adam kendi çizgisini aşamaz” der. Ali Şen’den “Eğer başkan seçilirsem takımın başına seni getireceğim” sözünü almıştı. Şen seçimi kazandı ancak Yılmaz Hoca’yı es geçti. Yılmaz Vural iyi bir dost, arkadaş, sevilen, sayılan, yüzünden gülücükler hiç eksik olmayan kaliteli, dürüst, insan canlısı ve gerçek futbol emekçisidir. Hocam yakın zamanda 35. yılını devirdi. Merak ettim acaba kaç takım çalıştırmış diye. Tam 30 farklı takımın başında olmuş. Bu erişilmesi zor bir rekordur. Alfabetik sıraya göre aktarayım sizlere: Antalya, Adana, Adana Demir, Akhisar, A.Gücü, Bursa, Diyarbakır, Denizli, Dardanel, Erzurum, Eskişehir, Elazığ, Giresun, G.Birliği, Gaziantep, Göztepe, Konya, Kasımpaşa, Kocaeli, Karşıyaka, Karabük, Mersin, Manisa, Malatya, Rize, Osmanlı, Samsun, Sakarya, Sarıyer, Trabzon. Yılmaz Vural bakalım Erzurumspor’u ligde tutabilecek mi? İki maçı var. İçeride Kasımpaşa, deplasmanda Alanyaspor. Son haftayı bay geçiyor. Gönlüm kalmalarından yana.

Beşiktaş emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. Fenerbahçe ve G.Saray’ın mücadeleleri ikincilik için. Aklıma geldi; hafta sonu hem Adana Demirspor hem de Giresun’un sahasında oynadıkları maçlarda yasak olmasına rağmen tribünlere alınan on binler ve bir o kadarının da stat çevresinde bulunmaları yeniler yutulur durum değil. Sözüm ona yasak var! Belli ki buradakilere yasak işlememiş.

3 Mayıs 2021 Fenerbahçe’nin 114. yaş günüydü. “Kutlu olsun” diyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de Fenerbahçeli’ydi. Atatürk 10 Ağustos 1928 günü 3-3 berabere biten Gazi Kupası maçından sonra 3’ü G.Saraylı, 2’si F.Bahçeli olan 5 kişinin önünde aynen şunları söylemiş: “Burada 3’e 3’üz. Çünkü ben de F.Bahçeli’yim.” Sarı-Lacivertliler için rahat bir geceydi. Sahanın her yerine hakimdiler. İyi oynadılar kazandılar. Fazla söze gerek yok.