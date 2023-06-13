Bitmeyen çile

13 Haziran 2023 Salı

Fenerbahçe 9 yıl sonra futbolda kupa kazandı. Bu, başkan Ali Koç’un da ilk kupası. Koç’un Türkiye Kupası finaline neden gitmediği çok merak edildi. Hiçbir maçı kaçırmayan Koç’un İzmir’e gitmeyişinin perde arkasında; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile lig şampiyonluğunu kaçıran teknik direktör ve futbolculara gösterdiği tepki yatıyor. Teknik direktör Jesus, finalin ardından Fenerbahçe’ye veda ettiğini duyurdu. Portekizli hocanın başarılı olup olmadığı tartışılıyor. Üç kulvardaki mücadeleye bakıldığında Avrupa’da gruptan çıkıldı, Süper Lig’i 2. bitirdi, Türkiye Kupası’nı kazandı. Camia, abartılacak bir başarı olmasa da Jesus’un karnesi için kötü yakıştırması yapılmasını haksızlık olarak buluyor. Ali Koç, Jesus’la 1 yıl daha devam etmek istiyordu. Ama şampiyonluğun G.Saray’a kaybedilmesiyle Koç bu kararını beklemeye aldı. Koç ile Jesus arasında son haftalara doğru soğuk rüzgârlar esti, iki taraf kupa maçı öncesi bir araya gelip ayrılık kararını verdi. Jesus’un, transferin büyük bölümünü kendisinin yapmadığını, oyuncu istediğinde bunun gerçekleşmediğini ve ona “Sen dünyanın en iyi hocasısın bu kadroyu şampiyon yaparsın” dendiğine dair serzenişine Cumhuriyet’te haber olarak yer vermiştik. Başarısızlıkta Jesus ön plana çıktı, başkan Ali Koç ve birkaç yönetici hocayı taraftarla karşı karşıya bıraktı. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi Jesus’un ayrılık kararında büyük rol oynadı. Jorge Jesus’a sorulmadan bazı isimler Samandıra’da idmana dahi çıkarıldı. Portekizli hoca bugün ülkesine dönecek, bir süre dinlenecek. Fenerbahçe’nin başındayken önemli teklifler almıştı. Bunlardan biri Brezilya Milli Takımı, diğeri Suudi Arabistan Milli Takımı.



DÖRT ADAY VAR

Jesus’un vedasıyla yeni teknik direktörün kim olacağı bekleniyor. Koç, Jesus’un gidişiyle beraber 10. teknik direktörle yolları ayırdı. Şimdi 11. hoca aranıyor. Fenerbahçe son 5 yılda bu konuda çile çekiyor. Koç 15 gün önce arayışa girdi. Şimdi çalışmalar hızlandı. Adana Demirspor’da iyi bir sezon geçiren Montella, adaylar arasındaki öncelikli isim. Löw ve İsmail Kartal ikilisinin adı da gündemde. Her dönem olduğu gibi Lucescu listede. Yerli olarak Sergen Yalçın düşünülen adaylar arasında.

İLK TRANSFER RYAN KENT

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı. Sarı-Lacivertliler, bonservisi elinde olan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe’nin, geçen sezonu G.Rangers’ta geçiren İngiliz futbolcuya yıllık 1.7 milyon Avro ödeyeceği öğrenildi. Kent, “Fenerbahçe’ye transfer olduğum için büyük onur duyuyorum. Fenerbahçe’nin hedeflerine ulaşabilmesi konusunda, takımımızın başarılı olması için elimden geleni yapacağım. İlk hedefimiz, önümüzdeki ay oynayacağımız Süper Kupa olacak” dedi.

ARDA'YI İSTİYORLAR

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, “Arda Güler’in ruhunda profesyonellik var ve F.Bahçe aidiyet duygusunu en iyi yaşayanlardan birisi. Gitmesini elbette istemiyoruz ama talipleri var. Başkanımızla birlikte bu hafta babasıyla görüşeceğiz nasıl bir yol çizilecek önümüzdeki günlerde netleşir” dedi.