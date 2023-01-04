Bu sahada bu kadar

04 Ocak 2023 Çarşamba

F.Bahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıkıp soyunma odasına döndüklerinde hepsi zeminden şikâyetçiydi. Teknik direktör Jesus da “Bizde böyle durumda maçlar başka yerde oynanır” yorumunu yaptı. Güzel Antalya şehrine böyle bir zemin görüntüsünü yakıştıramadım. Yönetime kocaman ayıp. Sarı-Lacivertlilerin Kadıköy’de Hatayspor’u farklı yendiği maçta takım savunmasının alarm verdiğine vurgu yapmıştım. Değişen bir şey yok. Antalya’nın golünde yine bariz savunma hatası vardı. Jesus buraya bir çare bulmalı artık. F.Bahçe’nin ilk 45 dakika içinde 2 topu direkten dönse de etkili bir futbol ortaya koyduğunu söyleyemem. Belli ki devre arasında Jesus, futbolcularına önemli uyarılarda bulunmuş ve kendilerine gelmelerini sağlamış. Nitekim Sarı-Lacivertliler ikinci yarıya hızlı başladı. Batshuayi 55’te 1-1 yaptı, Belçikalı 62. dakikada da penaltıdan F.Bahçe’yi 2-1 üstünlüğe taşıdı. Pazar günü Kadıköy’deki Galatasaray derbisi öncesi bu zemindeki 3 puan Sarı-Lacivertli oyunculara moral olacaktır. King, Serdar Aziz ve Ferdi’nin mücadeleleri alkışı hak ediyor, Batshuayi de unutmamak lazım.