Cengiz’in maçı

08 Ocak 2024 Pazartesi

Süper Kupa skandalında bir gelişme yok. F.Bahçe ile G.Saray’ın gösterdiği dik duruş çöpe mi gitti? Cumhuriyetimizin 100. yılında kupayı Suudi Arabistan’da oynatmaya kalkışmak enteresan bir karardı! F.Bahçe Başkanı Ali Koç adeta günah keçisi oldu. Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifasını istedi. Ama istifa filan yok! Koç’un en çarpıcı sözünden biri, “Ben varken F.Bahçe’yi şampiyon yapmayacaklar” oldu.

Futbolumuz havasını kaybetti. Talimatlarla işler yapılıyor. TFF Başkanı istifa eder ya da görevden alınır bilemem. Şu anki duyumlarıma göre Büyükekşi’nin koltuğu için dört kişinin adı geçiyor: Servet Yardımcı, Cemil Kazancı, Murat Aksu, Mahmut Özgener.

İstanbulspor ve Karagümrük için kurtuluş reçetesi Atatürk Olimpiyat Stadı. Buranın gidişi dönüşü ayrı bir işkence. İstanbulspor şimdiden mucize olmazsa düşecek birinci aday. F.Bahçe için İstanbulspor mücadelesi kolay geçti. Golleriyle takımını sırtlayan Cengiz Ünder’in kariyer maçıydı. İsmail Kartal’ın öğrencileri yoluna emin adımlarla yürüyor. Fakat ikinci yarı fikstürü kolay değil. G.Saray’ın ilk yarıda yaşadığı dezavantajlı durumun aynısını şimdi onlar yaşayacak. Ara transfer 11 Ocak’ta başlıyor. Fenerbahçe iki, üç futbolcuyla yol ayrımına gidecek (Samet, Ryan Kent, Miha Zajc). Ayrıca İsmail Hoca’nın isteği doğrultusunda stopere ve 6 numaraya takviye yapılacak.