F.Bahçe’nin kötü gecesi

08 Kasım 2020 Pazar

Bir hafta önce “Zor günlerde maç yazmak” başlıklı yazıma çok güzel övgüler aldım. Mutlu oldum, gururlandım. Gazetecilik zordur, gazeteci gece-gündüz çalışır, işinden zaman bulup evine gittiğinde dahi kafasını yastığa koysa da uyumaz, bir gün sonra ne yazacağını düşünür. Çünkü bu, kutsal bir görevdir. Bir de çalıştığınız gazete ülkenin en değerli kurumuysa işiniz daha da zorlaşır. Biz bu zorlukları hep yaşadık. Düne kadar güzel meslekti gazetecilik. Ama şimdi değil. Teknoloji bu mesleği bitirdi. Yine de götürebildiğimiz yere kadar işimize devam edeceğiz. Pes etmek yok. Yakın zamanda “F.Bahçe” kitabım çıkıyor. Bana yardımcı olan arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Kitabımda F.Bahçe’nin bir asrı aşan mazisiyle iyi ve kötü günleriyle geçmişinden bugüne yaşananları aktardım. Umarım beğenirsiniz. “Futbolda sözde şike” davasında eski F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi’nin de aralarında olduğu 23 kişi, şike ve teşvik primi suçlamalarından beraat etti. 2011’in temmuz ayında başlayan davada tam 9 yıl sonra özgürlük geldi. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının cezaevi serüvenlerini unutamam.

Ligde sıkıntılı takım fazla

Ligimize ara geliyor. Malum yine milli maçlarımız var. Ulusal aralar, sıkıntısı olan takımlar için iyi bir ilaç. Gördüğüm kadarıyla sıkıntılı takım sayısı fazla. Bazıları teknik direktörsüz. F.Bahçe için sezon startıyla birlikte güzel sözler sarf ediyoruz. Takım tepeden tırnağa değişti. Olumlu işler yapılıyor. Geride kalan iki yıl neydi öyle? Düşmeyle burun buruna dahi kalmıştı. Umarım o zor günler bir daha geri gelmez. F.Bahçe ailesine sezon sonu şampiyonluk yakışır. Bunu kim yapacak? Elbette teknik kadro ve futbolcular. Caner’in Milli Takım’a çağrılmasına sevindim. Hak etmişti. Kaleci Altay kadroda yok. Demek ki Şenol Güneş’in gözüne henüz girememiş. Konyaspor 6 eksikle gelmiş. Sen F.Bahçe’ysen bunu pozitif yönde değerlendirmen gerekirken, bakıyorum doğru dürüst oyun yok. Doldur boşaltlarla bu işler hep sonuç vermez. Orta sahadan da topların gelmesi lazım. Haftalardır Samatta sahada gözükmüyor. Bu ısrarından vazgeç hocam. Sana çok yönlü futbolcular gerekli. Perotti, Cisse, Ferdi, Kemal Ademi hamleleri işe yaramadı. Üstüne üstlük iki gol yediler. Jevtovic olağanüstü bir vuruş yaptı, sonra Kravets ağları havalandırdı. Şaka gibi. Oynamazsan kazanamazsın. Bu yenilgi F.Bahçe’ye ibret olsun. İsmail Kartal ve öğrencileri derslerine iyi çalışmışlar. Kutluyorum. Hocam büyük maçları seviyor. Beşiktaş’ı da 4-1’le geçmişti.