İyi başlangıç

12 Eylül 2020 Cumartesi

Buruk sevinç ve bilinmezliklerle dolu bir futbol sezonunu açtık. Salgın süreci yaşandığından ligi, oyunu, futbolcuları, yönetimleri değerlendirmek ve şimdiden onları eleştirmek zor. Her zamankinden fazla, kişisel eleştirilerden çok, sürecin gelişmesine ilişkin daha akademik ve bilimsel yorumlar biz gazetecilerin önceliği olacak. Covid-19 nedeniyle maçların seyircisiz oynanma kararı toplum sağlığı açısından doğru. Dünyada olduğu gibi biz de önce maske, mesafe, temizlik diyerek, bugünleri sabırla ve bilimsel kurullara uyarak elbette yeneceğiz.

Fenerbahçe, tartışmasız transferin en hızlı takımı oldu. Başkan Ali Koç iki yıl aradan sonra doğru işler yaptı. Emre Belözoğlu’nun da hakkını teslim edelim. Emre olmasa bu transferler olmazdı. Yeri gelmişken Emre’nin sportif direktörlüğü hâlâ neden açıklanmıyor? Yoksa Emre’den rahatsız olan yöneticiler mi var? Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ün dönüşlerine sevindim. İlerlemiş yaşlarına rağmen ikisi de Türkiye’nin en etkili iki beki. Gökhan ve Caner, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra yerleri doldurulamamıştı. Mert Hakan, Thiam, Barış Sungur, Sinan Gümüş, Valencia, Lemos, Sosa, Novak ve Tisserand’ın takıma güç katacaklarına inancım sonsuz. Teknik direktör Erol Bulut’a gelince Fenerbahçe’de top koşturmuş, camiayı iyi tanıyan biri. İşine karışan olmadığı sürece başarı sağlar. Otoritesini kaybetmemeli. Muriç artık Lazio’da. Kosovalının yerine golcü alınması şart. Alper Potuk, Hasan Ali, Tolgay, Mehmet Ekici ve Zajc (Genoa’ya kiralık gitti) ile yollar ayrıldı. Söyler misiniz bu isimlerden hangisi işe yaradı?

Hoş geldin kaptan Gökhan

Rize iyi transferler yapmış ama zemini yenilemeyi unutmuş! Çimler diz boyu, olmaz, bir an önce çözün. Bütün takımlar kapalı kutu olduğundan daha yolun başı, fikir yürütmemiz imkânsız. Adaptasyon süreci yaşayanlar, sakatları olanlar var. Deniz Türüç’ün kazandırdığı penaltıda Caner’in vuruşunu kaleci Gökhan kurtardı. Fenerbahçe önemli bir fırsat kaçırdı. Bence Caner topa kötü vurdu. Sonrasında Boldrin’in şutunu önleyen kaleci Altay’a kocaman alkış, karşı karşıyaydılar, topa iyi yattı genç file bekçisi. Maçın genelinde mücadele ortada geçti. Skoda’nın kafa golü harikaydı. Gol “Geliyorum” dedi adeta, F.Bahçe savunmasının hatası affedilemez. Kaptan Gökhan Gönül, Caner’in asistinde beraberliği sağladı. Yeniden “Hoş geldin” camiana Gönül. Ardından Arda Kardeşler’in Sarı-Lacivertliler lehine verdiği penaltıyı izledik. Karar bence tartışılır. Yeni transfer Sosa takımını 2-1 öne geçirdi. İkinci “Hoş geldin” de Arjantinli oyuncuya. Fenerbahçe için ilk maç zor oldu ama kazanarak başlamak her zaman önemli.