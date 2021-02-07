Liderlik el değiştirdi

07 Şubat 2021 Pazar

Her yıl olduğu gibi bu sezon da çok çekişmeli bir zirve yarışı izliyoruz. Yine 1, 2 ve 3. sırayı 3 büyükler alıyor. Trabzonspor ise enselerinde. Alanyaspor haftalarca lider kaldı devamını getiremedi. Hareketli bir ara transfer dönemi geçirdik. Fenerbahçe başı çekti, Galatasaray ve Beşiktaş yakın takipçisi oldu. Artık her maç final. Seyirci avantajı kalktıktan sonra karşılaşmalar korakor geçiyor. Büyük, küçük takım ayrımı diye bir şey yok.

DERBİ HEYECANI BAŞKA

3 büyükler asırlık çınarlarımız. Ligimiz ne Beşiktaş ne Galatasaray ne de Fenerbahçe’siz olur. Yıllardır apayrı heyecan katıyorlar. Sadece saha içinde değil dışında da birbirlerine rakip olmaktan geri kalmıyorlar. Özellikle transfer dönemlerinde buna tanıklık ettik. Biri futbolcunun peşinde koşsun diğerleri de hemen takibe başlıyor. Birbirlerinin elinden oyuncu aldıkları sıkça olmuştur. En son örnek İrfan Can’ı gösterebiliriz. G.Saray günlerce çabalamış ama Kahveci’yi Fenerbahçe kadrosuna katmıştı. Bunların yaşanmaması için tek bir çözüm var o da centilmenlik anlaşması. Dün gece 2 ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihlerinde 393. kez Kadıköy’de kozlarını paylaştı. Ligin ilk yarısında Seyrantepe’deki 90 dakika 0-0 bitmişti.

7’den 70’e hazırdık yıldızların mücadelesine ve taraftarsız derbiye. TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircili olacağına dair 15 Mart’ı işaret etti. Ancak mutasyonlu virüs nedeniyle taraftarın stada döneceğini zannetmiyorum. Günlerce yakınlarımdaki dostlarımı dinledim. Fenerbahçeliler tedirginlik duyuyordu, Galatasaraylılar ise galibiyetten emindi. Formda Onyekuru en büyük güvenceleriydi. Fenerbahçe’de ise Gustavo ile Pelkas’ın yokluğu, Mesut’un henüz hazır olmayışı önemli eksiklikti.

Türkiye’nin El Clasico’sunda zaman zaman çok üst seviyede, zaman zaman da vasatın altına düşen mücadele izledik. G.Saray iyi pas yaptı. F.Bahçe’nin pas takımı olmadığını bir kez daha gördük. Sertlik vardı, kartlar vardı, ikili mücadeleler korakor geçti. Hakem Cüneyt Çakır’ın tartışılacak hataları oldu. Başarılı bir maç yönettiğini söyleyemem. G.Saray’ı öne geçiren gol Mustafa Muhammed’in ayağından geldi. Bu Mısırlı’da iş var. Erol Bulut, Mesut ve Cisse hamlelerini yaptı. Ozan’ın golü VAR çizgisiyle güme gitti. Mesut henüz hazır değil. Ligin yeni lideri averajla Galatasaray.