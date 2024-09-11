Montella yanlıştan döndü!

11 Eylül 2024 Çarşamba

Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’ndeki ilk iki maçında bazen heyecanlandırdı bazen de “Nasıl bu kadar kötü oynayabiliriz” dedirtti. Deplasmandaki Galler maçının ilk yarısı vasatın altında bir oyun izledik. İkinci devre toparlandık, hatta 10 kişi kalınca daha organize oynadık. Montella’nın 4-6-0 şeklindeki forvetsiz saha dizilişi gerçekten tat vermiyor. Belki bizden güçlü takmlara karşı daha dirençli oynamak için denenebilir ama inanın bu taktik bizim DNA’mıza uygun değil. Nitekim İtalyan hoca, Galler maçından sonraki eleştirilere kulak vermiş olacak ki İzlanda karşısında herkesi yerinde oynattı, forvetli sistemle sahaya çıktı. Bunun meyvesini daha 2. dakikada Umut Nayir’in indirdiği topta Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle aldık. Şu gerçek hep ortada, bu takımda saha içi organizasyon tamamen Hakan Çalhanoğlu’nda... O da çok eleştiriliyor ama Euro 2024’le beraber form grafiği arttı. İzlanda maçında sakatlanıp çıkmasıyla yine oyun içindeki defolarımız kendini hissettirdi.

Savunmamız 4’lü olduğunda, kanatlarımız bu bölgenin en iyileri Kerem ve İrfan Can’dan oluştuğunda, merkezde Arda Güler gibi bir yetenek yer aldığında demek ki sistem doğru şekilde işliyor. Montella bizden biri gibi, duygusal ama bazen taktik disiplininde hiç esneklik göstermiyor. Esneklik gösterince sonuç alındığının farkına varmıştır diye düşünüyorum. Çünkü elinde çok iyi bir jenerasyon ve kaliteli futbolcu grubu var. Bu kadro, Euro 2024’teki tecrübeleri de cebine koyup, Dünya Kupası’na katılarak adından söz ettirecektir.

Milli Takım dönemini bitirip yeniden Süper Lig’e dönüyoruz. Öyle yoğun bir fikstür var ki... Hafta sonu Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını izleyeceğiz. Sonraki hafta Fenerbahçe-Galatasaray derbisine tanıklık edeceğiz. Takımlar yine bir hayli transfer yaptı, gidenlerin gelenlerin sayısını unuttuk. 13 Eylül’e kadar da son dakika transferleri kovalanacak. Karşılığında başarı gelir mi? Herkesin beklentisi bu... Özellikle bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş çok iştahlı. Trabzonspor, Abdullah Avcı ile olmayacağını kısa sürede anlayıp Şenol Güneş hamlesiyle önemli hava yakalayabilir. Galatasaray, son iki sezonun şampiyonu, yine güçlü bir kadrosu var. Tek isteğim, sahadaki futbolun, pozisyonların, gollerin, gelen yıldızların kalitesine uygun şeylerin konuşulduğu bir sezon olsun. Ama çok iyi biliyorum ki yine bunlar konuşulmayacak, hakem ve VAR hataları, kulüp başkanlarının laf yarışları, teknik direktörlerin birbirlerini suçlamaları gündem olacak. Bu futbol iklimini el birliğiyle düzeltmeliyiz, başka çaremiz yok!