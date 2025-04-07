Hilmi Türkay
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Tek başına aldı

07 Nisan 2025 Pazartesi

Fenerbahçe ligin sonu geldikçe ilginç bir takım olmaya başladı. Özellikle Mourinho’nun aklının karışık olduğunu söylemeliyim. Çünkü önce Galatasaray derbisinde sonra Trabzonspor karşısında bize öyle kötü ilk yarılar izletti ki kulübeye inip takımın başında gerçekten Mourinho mu var acaba diye baktıracak cinsten... Hiçbir şey yapmayan, mücadele etmeyen, savaşmayan Sarı-Lacivertli futbolcular vardı... Üstelik dün gece kadroda büyük değişim olmuş, sistem 4’lüye dönmüştü. Ama bir oyuncu maçı aldı tek başına çevirdi: Talisca... Brezilyalı transfer edilmeli miydi, edilmemeli miydi tartışmalarını da Trabzonspor önünde hat-trick yaparak rafa kaldırdı. Hee F.Bahçe çok mu iyi oynadı, hayır. Futbolu yine sınıfı geçemedi. Ama G.Saray’ın oynamadığı hafta kazanıp farkı 3’e indirmek umarım Mourinho’da ve takımda bir şeyleri ateşler.


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