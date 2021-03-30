Telefonla gelen diriliş

30 Mart 2021 Salı

Bazı teknik direktörler vardır, futbolcularının değerini bilmez. Ya da bilir, görmezden gelirler. Norveç-Türkiye maçında ayağa kaldıran Ozan Tufan da bunlardan birisi. Ozan, haftalardır F.Bahçe’de kulübede oturuyordu. Neden, Mert Hakan istikrar sağlıyormuş! Kaç maç sürdü Mert Hakan’ın istikrarı? Sadece bir, iki maç. Ozan gibi bir kumaş, bir değer varken teknik direktörün onu kulübeye mahkûm etmesinin altında şahsen art niyet ararım. Erol Bulut, Ozan Tufan’ı harcamak üzereyken imdadına Şenol Güneş yetişti. Şenol Hoca Türk futbolu için büyük kazanım. Kimseler eline su dökemez. İşinin ehlidir, görevlerine sadıktır. Dünya Kupası’nda Şenol Hoca’yla yakaladığımız başarı ortadadır. Tarihe adımızı yazdırmıştık. Bu kolay kolay unutulmaz. Sadece bu mu? Daha fazlası var elbette. İşte bugün. Ay-Yıldızlı formaya kazandırdığı gençleri hepimiz gururla izliyoruz. Dev rakiplerine karşı kafa tutan bir takım yaptı. Hangimizin aklına gelirdi Hollanda’yı, Norveç’i peş peşe devireceğimiz?

HAZIR OL OZAN!

Konuyu yeniden Ozan’a çevireyim. Şenol Güneş’ten gelen telefon Ozan Tufan’ı yeniden futboluna döndürdü. Şenol Hoca eğer Ozan’a kucak açmasa bir değer kaybolup gidecekti. Ozan, koşa koşa Milli Takım’ın yolunu tuttu. Sımsıkı sarıldı işine. Hocası sürekli sırtını sıvazladı. Ozan, önce Hollanda maçında oynadığı harika futbolla sonra da Norveç’e attığı iki golle övgüleri, destekleri boşa çıkarmadı. Maçtan sonra Şenol Güneş, futbolcusunun yanına gitti kulağına “Yeni başlıyorsun” diye fısıldadı. Ozan gülümsedi, mesajı aldığını iletti. Bir tarafta Erol Bulut tarafından yedek bırakılan Ozan, diğer yanda Şenol Güneş’in sahiplendiği Ozan. İşte hoca farkı. Haydi Ozan devam.