Yarış sürecek

20 Mart 2023 Pazartesi

Fenerbahçe haftayı öyle yoğun geçirdi ki gündem çok sıcaktı. UEFA Avrupa Ligi’nde Sevilla’ya elenilmesi, Jesus’un maç sonrası “Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor” sözü, Portekizli hocanın sezon bitimi ayrılık ihtimalinin artması başlıca maddelerdi. Cuma günü lider G.Saray’ın Konya’da kaybetmesi, F.Bahçe için zirveye yaklaşma anlamı taşıyordu. Rakip, geçmişte Sarı-Lacivertlileri şampiyon yapan Ersun Yanal’ın çalıştırdığı Alanyaspor’du. F.Bahçe daha 4. dakikada golü yedi, üstüne Oosterwolde sakatlandı. Zaten ilk yarı İrfan Can, Pedro ve Arao sahada yoktu! Osayi’nin tabanına kırmızı kart çıkabilirdi. Ancak Rossi’nin golü için VAR’da çizilen çizgi ve ofsayt kararı tam bir “skandal” diyebilirim. Futboldan çok hakem konuşuyoruz. Jesus yine kırmızı kart gördü, sebep itiraz etmesi! Teknik direktör kenarda hak arayamayacak mı? İkinci yarı bambaşka bir F.Bahçe izlediğimi söyleyeyim. 1-0 geriden gelen takım, 2’si penaltıdan Valencia ile bir de Emre Mor’un şık gölüyle 3-1 üstünlük kurdu. Sarı-Lacivertliler, G.Saray’a 3 puan daha yaklaştı. Bu yarış sonuna dek sürer.

