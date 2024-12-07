Türkiye’yi Germenin Nedeni

07 Aralık 2024 Cumartesi

Yarattıkları gerilimden yararlanarak içte istedikleri hedefe ulaşabilirler mi?

Önce hedef nedir onu iyi belirlemek gerek.

Eski Türkiye Komünist Partisi’nin gençlik kolundan devşirilip Saray’a enderun kadrosundan başdanışman yapılmış Mehmet Uçum’a bakılırsa Saray’daki AKP’linin bir kez daha cumhurbaşkanı seçilmesi olanaklı.

Hedef, işte bu. Türkiye’yi sürekli germelerinin tek nedeni de bu.

Kayyum atamalar, başta İstanbul olmak üzere CHP’li belediyeleri baskı altına almalar, Öcalan üzerinden pazarlıklar, ulusal birliği bozmaya yönelik kurgular, Kıbrıs gibi ulusal davalardan ödün vermeye hazırlanmalar, gencecik subayları devlet kurucusunu andıkları için cezalandırmalar...

Hepsi ama hepsi bu hesaba dayalı.

Çok iyi biliyorlar ki harç bitti, yapı paydos. İki kere iki dört, gidiyorlar, gidecekler.

Siyasal dinciliğin ne gibi bir şey olduğunu, ekonomiden eğitime, içişlerinden dışişlerine ülkeyi yönetemediklerini, bırakın günü kurtarmayı geleceği bile batağa sürüklediklerini halk gözleriyle gördü, yoksullaşarak tanık oldu, acı duyarak yaşadı.

Devlet malı deniz bitti. Denizi yuttular. Şimdi dipte boğulmamak için çırpınıyorlar. İktidardan gitmemek için debeleniyorlar.

Ancak intikamın soğuk yenen bir yemek olduğunu unutmuşa benziyorlar. Cumhuriyetten intikam alacağız derken balyoz salladıkları duvarın altında kalacaklar.

Devlete sahip olduklarını, devleti benliklerinde içselleştirdiklerini sanıyorlar. Çok yanılıyorlar.

Sanrı, göz açıkken görülen düşsel yanılsamadır, gerçeğe tosladığında insanın aklını başına toplatır. Ortada bir akıl varsa eğer hiç kuşkusuz.

Aklı reddedenlere gelince... Onların işi zor.

SERENCAM

İmam okulu mezunu bakanın yönettiği Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Din Öğretim Genel Müdürlüğü, “Din Öğretiminde Serencam” adlı bir dergi çıkarıyor.

Derginin 26. sayısındaki yazısında Din Öğretim Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen şöyle diyor:

“Bakanlığımızın aldığı kararla 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dersinin konusu ‘Çanakkale’den Gazze’ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi’ oldu. Ülkece Çanakkale Savaşı’nın bağımsızlığımızdaki yerini asla unutmamalıyız. Milletimizin varoluş savaşıdır Çanakkale Savaşları. Yediden yetmişe, doğudan batıya, kuzeyden güneye Osmanlı sınırları içindeki herkes bu savaşa katılarak İngiliz, Fransız, Yunan vb. düşman askerlerini defetmiştir.”

Serencamın, yani başımıza gelen durumun özetidir:

Kurtuluş Savaşı diye bir şey yaşanmamış. Yok öyle bir şey.

TEKİN’E ÇAĞRI



Gazetemizin yazarlarından, emekli öğretmen Nazım Mutlu’nun milli eğitim bakanına çağrısıdır:

“Sayın Tekin; sizin 17 Ağustos 2018’de profesör olduktan sonra ilgili yasadaki ‘üç yıllık profesör olma’ koşuluna karşın 1 ay bile geçmeden 15 Eylül 2018’de Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne nasıl rektör olarak atandığınızı, gerek müsteşarlığınız, gerekse bakanlığınız süresince ‘mülakat’ adıyla sürdürdüğünüz adam kayırmacılıkla yüz binlerce genç öğretmen adayının haklarını nasıl yediğinizi kanıtlamaya hazırım. Buna karşın sizi 1940’larda nerede, nasıl, hangi kararla ve hangi gerekçelerle kimler tarafından hangi camilere kilit vurulduğunu, hangi camilerin ahır yapıldığını, hangi camilerde ya da evlerde Kuran okumanın yasaklandığını kanıtlamaya çağırıyorum.”