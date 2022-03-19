Talanın Adı

19 Mart 2022 Cumartesi

Uzun yıllar sonra yolumuz Trabzon’a düştü. AKP, bu güzelim ili de kendine benzetmiş.

Kentin yeşil tepeleri, göz alıcı doğası yok edilmiş. Dağ, taş beton, beton, beton... Sevgiyle meyve vermeye alışık karayemiş ağaçları dar sokak aralarında sığıntı gibi kalmış. Fındıklıklar sökülmüş. Küçücük bir toprak parçasından başını uzatabilme becerisiyle donanmış eğrelti otları bile yaşama küsmüşler.

Güzelim Boztepe’ye de kıymışlar. Bağrına koca bir otel dikmişler. Kentte başka yer yokmuş gibi tepenin denize bakan yönüne Osmanlı Camisi’ni, yanına da Kuran kursunu oturtmuşlar.

Atatürk Köşkü desen, badanaları dökülmüş, eşyaları toz içinde, onarımsız ve bakımsız...

Sanırsınız bir barbar kavim tarafından işgal edildik.

Yurtseverler, henüz zeytinlik alanlara yönelik yıkım girişimini canla başla durdurmaya çalışırken bu kez bir başka yönetmelik değişikliğiyle sinsice bir başka cephe açıldı. “Kesin korunacak hassas alanlar” ile “nitelikli doğal koruma alanları”na su, doğalgaz, elektrik hatları, trafo, otopark vb. tesisler yapılmasına olanak tanındı.

Tür ve habitat çeşitliliği açısından Akdeniz’deki en varsıl ülkelerden biri olan Türkiye’de korunan alanların büyüklüğünün ülke yüzölçümüne oranı yüzde 8.7.

Türkiye Ormancılar Derneği’nin sorusu şu:

“Yönetmelik değişikliği ile yapılmasına izin verilen bu faaliyetler, ülkenin yüzde 91.3’ünde tamamlandı da sıra korunan alanlarına mı geldi?”

Doymadılar, doymuyorlar! Giderayak doyumsuz talanlarını sürdürme peşindeler.

YENİ İTTİFAKÇILAR

Eş Özer Uçuran Çiller İstanbul Bankası’nı batırmıştı. Damat Berat Albayrak Merkez Bankası’nı batırdı.

Tansu Çiller’in yanlış kararlarına direndiği için öfkelendiği Merkez Bankası Başkanı (Bülent Gültekin) görevinden istifa etmişti. Recep Tayyip Erdoğan’ın isteklerine uymadığı gerekçesiyle sinirlendiği Merkez Bankası başkanları görevlerinden oldular.

Tansu Çiller’in başbakanlığı döneminde dillere destan trilyonluk serveti konuşulmuştu. Başbakanlığı üstlendiği dönemde Recep Tayyip Erdoğan’ın trilyonluk mal varlığı gündeme gelmişti.

Tansu Çiller, Beldibi’nde devlet tahsisli, Sarıyer’de de gecekondu affından yararlanıldığı gerekçesine sığınarak imara aykırı arazi sahibi olmakla suçlanmıştı. Recep Tayyip Erdoğan’ın, Üsküdar Emniyet Mahallesi’ndeki evinin çocuk parkı için ayrılan yere yapıldığı için kaçak olduğu, Sultanbeyli’de ormanlık arazide gecekondu adıyla altı villa yaptığı basına yansımıştı.

İşte bu ikili, şimdi ittifak peşinde...

GİZLİ ORTAK

Lübnanlı Hariri ailesine Türk Telekom’u verdiler. Hariri ailesi, götüreceklerini götürüp kurumun zararlarını halkın sırtına vurup bırakıp gitti. Kimse de onlara “Ne yapıyorsunuz?” demedi.

Neden demedi?

Türk Telekom’un Hazine’nin olumsuz görüşüne karşın Hariri ailesine devredilmesine, en çok dönemin CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu karşı çıkmıştı. Kılıçdaroğlu, verdiği önergeler ve yaptığı basın toplantılarında bu özelleştirmede ısrarla bir “gizli ortak” olduğunu ileri sürmüştü...

Dahası Kılıçdaroğlu, Türk Telekom’un özelleştirilmesi sırasında Hariri ailesine ve bu aileye ait Oger Telekom’a büyük katkıları olduğu ileri sürülen Abdullah Tivnikli’nin Türk Telekom hisselerinin önemli bir miktarını başkaları adına yediemin olarak sakladığının ileri sürüldüğünü de vurgulamıştı.

O gündür bugündür, o gizli ortak var mıdır, yok mudur bir türlü ortaya çıkmadı.