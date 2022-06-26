Hâkim indirimi yetmedi şimdi de ‘haksız tahrik’

26 Haziran 2022 Pazar

Defalarca yazdım, yazmaya da devam edeceğim. Küçücük kızlara, anası yaşındaki kadınlara tecavüz eden, canı sıkıldığı için yoldan geçen genç kadını palayla öldüren, boşanmak isteyen eşini çocuklarının önünde naralar eşliğinde öldüren, gözüne kestirdiği kadını-kızı kaçıran, günlerce işkence eden ve sonunda öldüren katiller için dünyanın hiçbir yerinde olmayan ama bizde çok sık rastlanan bir hâkim indirimi var. Bu hâkim indirimi örneğin, tecavüze uğrayan bağırmadığı için rızası var denilerek, tecavüz tam gerçekleşmemiş denilerek hâkimlerin sıklıkla uyguladıkları bir tuhaf indirim. Bu arada özellikle kadın katilleri, avukatlarının öğrettiklerini mahkemede bir güzel kullanıyorlar, “Efendim, beni tahrik etti”, “Bana kötü bir mesaj attı” ya da “Benden para koparmaya kalktı”. Bu da ağır tahrik oluyor.

Ancak işin püf noktası insan öldürme söz konusu olduğunda yasalar ağır tahrik indirimi kullanılmasına izin vermiyor. “Sen katilsin ve müebbet alacaksın!” Kanun böyle. Ne yazık ki hâkimler şimdilerde artık suyu çıkmış hâkim indirimi yerine bu haksız tahrik indirimine başvuruyorlar ve katili müebbetten kurtarıyorlar.

Öldürülen Pınar Gültekin’in katilinin “haksız tahrik” var denilerek müebbet hapis cezası 23 yıla indirildi ve olaya yardım edenler beraat etti. Bitmedi bu kez Yargıtay, kocası tarafından öldürülen Sedef Berberoğlu’nun katil kocasına da yapılan “haksız tahrik” indirimini az buldu. Daha çok indirim istedi. O kadar çok örnek var ki kısaca katiller için haksız tahrik uygulaması hâkimler tarafından gündeme oturtturuldu. Ve epey katil, bir el atılmazsa müebbetten yırtacak, öyle görünüyor.

Neyse ki gözü kara kadın avukatlarımız gene her davanın bekçileri kadın örgütlerimiz var. Açıkça söylüyorum, ülkemdeki muhalefetin başını kadınlar çekiyor. Egoları tavan yapmış, her şeyi bilen ama sokağa çıkmaya gücü yetmeyen erkek milletinden sıkıldım! Onları televizyonlarda görmekten sıkıldım! Kadınlardan nefret eden bir tarikat şeyhinin cenazesine gidip boy gösterenlerden sıkıldım!

Bu ara sıkıldığım çok şey var. Örneğin maliye bakanımız konuşuyor, “Her türlü pozisyona hazırım!” Yahu söylediğiniz sözü hiç mi kulağınız duymuyor? Türkçenin son derece katmanlı bir dil olduğunu hiç mi bilmiyorsunuz? Ben mi öğreteceğim, şöyle denir “Para politikalarımız her türlü alternatifi kaldırmaya hazırdır”. Öyle “Ben her pozisyona hazırım” dersen, tabii milletin diline düşersin. Yani birilerinin ülkeyi yönettiğini sanan çok önemli adamlara Türkçe dersi vermesi iyi olur.

Orman yangınlarında kadınlarımız.

Evet, şimdi gelelim her yıl olduğu gibi hiç vakit kaybetmeden başlayan orman yangınlarına. Bu yıl otel yapmak için çıkarılan orman yangınları çok erken başladı, henüz tam sıcaklar gelmeden, bir telaş bir telaş aman otelimizin yerini başkaları kapmasın! Artık öyle çok yalan söylüyorsunuz ki altı yaşındaki çocuklar bile orman yangınlarının otel yeri açmak için çıkarıldığını biliyorlar. Orman bölgelerine gözcüler koymak, bölgeyi internet üzerinden izlemek çok mu zor? Yüzlerce bekçi mahallelerde dolanıp duruyor, onları bu işle neden görevlendirmiyorsunuz? Yahu neden bu kadar büyük otel yapmaya heveslisiniz, tamam anladık kara paranızı harcamak için can atıyorsunuz? Doymuyorsunuz? Evet, doymuyorsunuz, tıpkı madde bağımlıları gibi siz de hep kazanmak, hep kazanmak istiyorsunuz!

Sevgili okurlarım, henüz tam sıcaklar başlamadı, şimdiden hep birlikte ormanlarımız için bazı yangın önleyici önlemler alabiliriz. Örneğin, yaşlı genç ormanların içine dalıp özellikle cam kırıklarını toplayabiliriz, orman içlerinde mangal yakılmaması için binlerce imza atabiliriz, her iki yüz kilometrede bir geceleri nöbet tutma işini organize edebiliriz. Yangında alev topuna dönen çam kozalaklarını şimdiden toplayabiliriz. Biliyoruz ki paraya doymayanlar, hep kazanmak isteyenler, kara para aklayanlar her zaman ormanları yakacaklar, bekçiler biz olmalıyız. Başka çare yok, çünkü çoktan başlayan bir kurtuluş savaşı içindeyiz. Kuşatıldık, bu kuşatılmayı yarmak zorundayız!