Cumhuriyet ve demokrasi için...

18 Mart 2025 Salı

İçinde bulunduğumuz zorlu koşullarda, Cumhuriyet ve demokrasi açısından önemli bir kırılma dönemini yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılını yaşadığımız bugünlerde, Cumhuriyet değerleri örseleniyor ve giderek demokrasiden uzaklaşılıyor.

Böyle kritik bir dönemde, Cumhuriyetten ve demokrasiden yana olan herkese her kesime önemli bir sorumluluk düşüyor. Başta bu değerleri paylaşan siyasetçiler, partiler, kurum ve kuruluşlar, aydınlar olmak üzere tüm yurttaşlar; bu sorumluluğun ayırdında olmalıdır.

EN GENİŞ BİRLİKTELİK

Yaşanan dönemle ilgili tarihsel sorumluluk, öncelikle bir ve beraber olmayı gerektiriyor. Cumhuriyetin kurucu değerlerine ve demokrasinin ulusal/ evrensel değerlerine yönelik saldırılar, hamleler ancak böylesi güçlü bir birliktelikle göğüslenebilir.

İşte bunun içindir ki cumhuriyetçiler, yurtseverler, demokratlar; ülkenin tüm muhalif kesimleri yan yana gelmelidir. Başta ekonomik ve sosyal konularda olmak üzere, yurttaşların talepleri doğrultusunda hayatın içinde birlikte olunmalıdır. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan Ekrem İmamoğlu’nun halk buluşmaları, bunun somut göstergesidir.

MUHALEFETİN KAPSAMA ALANI

Günümüzde siyasal ve toplumsal muhalefetin kapsama alanı oldukça geniştir. İçinde bulunulan zorlu süreçte, pek çok iç ve dış siyaset konusu birlikte ele alınabilir ve ortak tavırlar geliştirilebilir. Başta geniş toplumsal kesimlerin iş ve aş derdi olmak üzere, ekonomik-sosyal konular üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor.

Muhalefet gündeme el koymalıdır. Ülkenin ve siyasetin gündemi, vatandaşınhalkın gündemi ile örtüştürülmelidir. Siyasal muhalefetin etkileşim alanı daha genişletilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Kısacası, gündemi muhalefet belirlemelidir. İmamoğlu’nun hafta sonu Karadeniz’den Diyarbakır’a gittiği her yerde estirdiği rüzgâr, muhalefetin kapsama ve etkileşim alanını gösteriyor.

ÖNCE HUKUK VE DEMOKRASİ

Bugün ülkenin en temel sorunu hukuk ve demokrasi alanlarında odaklaşmaktadır. En temel hukuk ve demokrasi ilkelerinden uzaklaşılması, ülkemizi içeride ve dışarıda zor durumda bırakmaktadır. İşçisinden işverenine toplumun farklı sosyal ve sınıfsal kesimleri, bu gidişattan olumsuz etkilenmekte ve endişe duymaktadır. Rahatsızlıklarını da her fırsatta ortaya koymaktadırlar.

İçinde bulunduğumuz dönemin en temel ve ivedi talebi, öncelikle hukukun ve demokrasinin ülkemizde egemen kılınmasıdır. Muhalefetin en geniş kesimleri ve temsilcileri, böylesi bir asgari müşterekte buluşup ortaklaşabilir.

BARIŞA EVET, İKTİDARA EKLEMLENMEYE HAYIR!

Hukuk ve demokrasi için işbirliğinin siyaset alanına yansıması, öncelikle iktidar ve sistem değişiminden geçmektedir. Dolayısıyla, iktidar ve sistem değişimini hedefleyen tüm muhalif kesimler yan yana gelmek durumundadır.

Bu arada iktidarın muhalefeti ayrıştırma ve etkisizleştirme hamlelerine dikkat edilmelidir. Özellikle terörün sona ermesi ve iç barışın sağlanması gibi hedefler, elbette ortak beklentidir. Ancak bu hedefler gösterilerek, mevcut yönetsel sistemin tahkimatına alet olunmamalıdır. İktidarı kalıcılaştıracak ve bunun yolunu açacak bir anayasa değişikliğine izin verilmemelidir.

MUHALİFSİN, MUHALİF KAL!

Burada en önemli rol Kürt muhalefetine ve bu kesimin parlamentodaki temsilcisi DEM Parti’ye düşmektedir. DEM Parti, Cumhuriyetten ve demokrasiden yana siyasal muhalefetin parçasıdır. Son seçimlerde DEM Parti’ye destek ve oy veren seçmenin neredeyse tamamı, onu muhalif olduğu için tercih etmiştir. Bu partiye, iktidara ve politikalarına muhalefet etme görevi vermiştir. DEM Parti bu doğrultusunu koruyacağını ve iktidarın oyunlarına alet olmayacağını ilan etmelidir.

Şimdi bu partinin muhalefet saflarını terk edip iktidarın politikalarına eklemlenmesi hiçbir biçimde düşünülemez. Hele mevcut yapının ve sistemin devamını sağlayacak anayasa değişikliğine yönelmesi hiç kabul edilemez. DEM Parti, en zor koşullarda kendisine destek veren muhalif seçmenin emanetini titizlikle korumalıdır. Cumhuriyet ve demokrasi değerlerini sahiplenip yerleştirecek yeni anayasa ancak erken seçim sonrasında oluşacak yeni bir parlamentoda gündeme getirilebilir. Cumhuriyet ve demokrasi için, muhalefetin tüm kesimleri iş ve güçbirliği yapmalıdır.