Muhalif seçmenin sorumluluğu

29 Mart 2024 Cuma

Pazar günü yerel yöneticilerimizi seçmek üzere sandığa gidiyoruz. Tabii bu yerel seçimin aynı zamanda önemli siyasal sonuçları da olacak. Öncelikle iktidarın izlediği ekonomik ve siyasal politikaların bir değerlendirmesi anlamına gelecek.

Seçim sonuçları yalnızca bununla kalmayacak, muhalefet partileri ve liderleri için de ortaya bir karne çıkaracak. Onların tutumları ve iktidar karşısındaki tavırları da, özellikle muhalif seçmen tarafından değerlendirilecek.

MUTLAKA OY KULLANMAK

Geçtiğimiz yıl yapılan 14-28 Mayıs seçimlerinden muhalefet lehine bir sonuç çıkmaması, muhalif seçmeni çok üzmüş ve siyasetten soğutup uzaklaştırmıştı. Muhalif seçmen bu süreçte, genel olarak siyasete, partilere ve seçim kampanyalarına mesafeli durdu.

Ancak 31 Mart tarihi yaklaştıkça ve iktidarın izlediği ekonomik sosyal politikaların sonuçlarıyla karşılaşıldıkça; muhalif seçmen kendisine düşen sorumluluğun ayırdına varıyor. Öncelikle de yerel seçimde mutlaka sandığa gidilip, oy kullanılması gerektiği yaklaşımı öne çıkıyor. Yalnızca kendimizin değil, aynı zamanda yanımızdaki yöremizdeki tüm muhalif seçmenlerin sandığa gidip oy kullanmasını sağlamalıyız.

SONUÇ ALICI TERCİHTE BULUNMAK



Bilinçli muhalif seçmenin sorumluğu elbette yalnızca sandığa gidip oy kullanmakla sınırlı değil. Aynı zamanda kullanacağımız bu oyların, iktidar karşıtı ve muhalefetten yana bir sonuç alınması için belirleyici olacağının da bilincinde olmalıyız. Oylarımızı bu siyasal gerçeklikle yüzleşerek kullanmalıyız.

Seçim çevrelerinde belediye başkanlığı seçiminin iki en güçlü aday arasında olacağını, hiç ama hiç unutmamalıyız. Bir diğer bilinmesi ve hep hatırda tutulması gereken gerçek de, belediye meclisi seçimlerindeki yüzde 10 barajıdır. İşte oylarımızı bu gerçeklerin ışığında, muhalefetten yana en doğru ve en anlamlı sonuçların alınması doğrultusunda kullanmalıyız. Bunları başarabildiğimiz ölçüde; 31 Mart seçimleri, iktidarın geriletilmesi ve muhalefetin güçlendirilmesi için önemli bir kaldıraç olacaktır. En önemlisi de kentlerimizin yönetimlerini; 5 yıl için; ilerici, yurtsever ve aydınlanmacı başkanlara / yönetimlere teslim etmiş olacağız.

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YKKED VE KÖY ENSTİTÜLERİ RUHU

Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği (YKKED); yıllar önce Prof. Dr. Kemal Kocabaş öncülüğünde İzmir’de kurulan ve halen genel merkezi İzmir’de bulunan örnek bir demokratik kitle örgütü. Günümüzde genel başkanlık bayrağını Av. Gökhan Bal taşıyor. YKKED merkez yönetimi, şubeleriyle birlikte ardı ardına güzel etkinlikler düzenliyor. Yaptığı anlamlı çalışmalarla birçok kuruluşa örnek oluyor.

MANDOLİN ORKESTRASI



Bu kuruluşun ilginç bir müzik grubu da var, mandolin orkestrası. O da yıllar önce oluşturulmuş. Yöneticiliğini ve şefliğini Prof. Dr. Ayfer Kocabaş’ın yaptığı topluluk, YKKED’nin etkinliklerinde dinleyicilerle buluşuyor. Dinletileri ile YKKED etkinliklerine güç katıyorlar.

Bindiği gibi mandolin çalgısı, bir bakıma Köy Enstitüleri’nin simgesi sayılır. İşte YKKED Mandolin Orkestrası, bu simgeyi de yaşatıyor ve geçmişten geleceğe taşıyor

ANI VE KÜLTÜR EVİ

YKKED’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ortaklaşarak İzmir’e kazandırdığı anı ve kültür evi ise, her türlü övgünün üzerindedir. Aynı zamanda bir müze ve bellek işlevi de gören bu merkezin oluşumunda emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz.

Kemeraltı’nda bulunan Köy Enstitüleri Anı ve Kültür Evi’ni şimdiye kadar gezip görmemiş olanları, bu merkezi ziyaret etmeye davet ediyoruz. İnanıyoruz ki YKKED var oldukça ve böylesi çalışmalar sürdükçe, Köy Enstitüleri ruhu da yaşayacak ve kuşaktan kuşağa aktarılacak.

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İZMİR CUMOK’UN KAMPANYASI

İzmir CUMOK’lar, Cumhuriyet gazetesinin yeni ve farklı okur kesimlerine ulaşması için; bir kampanya başlattılar. Cumhuriyet dostlarından 1 aylık gazete bedelini alıp, 30 gün boyunca bir kahvehaneye / lokale Cumhuriyet gazetesi bırakıyorlar.

Kampanyaya destek olan CUMOK’ların isimleri şöyle: Ardahan Totuk, Nüket Hürmeriç, Mustafa Aydın, Halis Peker, Haluk Özbayram, Öznur Karabulut, Sevil Özcan, Lütfü Ünsal, Hasan Altuğ, Serdar Yavaşoğlu, Selman Boyacıoğlu, Seydi Önder, Mehmet Eriş.

Biz de bu anlamlı kampanya için, İzmir CUMOK’u kutluyor ve destek verenlere içtenlikle teşekkür ediyoruz.

60. KÜTÜPHANE TURGUTLU’YA



Bilindiği gibi 25-31 Mart Kütüphaneler Haftası. İzmir CUMOK’a büyük emekleri geçen, emekli eğitimci Recai Şeyhoğlu; açtığı kütüphanelerle bilinir ve tanınır. İşte Şeyhoğlu, 60. kütüphaneyi Turgutlu’da açmaya hazırlanıyor. Biz de bu güzel girişim için kendisini yürekten kutluyor, oluşturduğu kütüphaneler zincirine daha nice halkalar eklenmesini diliyoruz.