Mahalle temiz. Ya biz?

13 Aralık 2020 Pazar

Resmi olduğu çok belli konvoyda iki araba var. İkisi de siyah. İkisinin de camları içeriyi göstermeyen türden. Silahlı korumaların bindiği araba önden gidiyor. Arkadakinde korunan kişi, eşi ve sürücü var.

Korunan kişi, İran nükleer silah programının başmimarı, Muhsin Fahrizade.

Cuma ikindi namazından sonra Tahran’dan yola çıkan küçük konvoy, büyük olasılıkla hafta sonu tatili için başkentin 148 km. uzaklığında olup Farsi devletlilerin korunaklı sayfiyesi Firuzkuh’a gidiyor. Firuzkuh’ta İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Dairesi Başkanı Muhsin Fahrizade’ye de bir ev tahsis edilmiş olmalı...

Tahran’dan Firuzkuh’a giden yol, başkente 88 km. uzaklıktaki Absard kasabasından geçiyor. Konvoy Absard’a kadar 77 numaralı karayolunu izleyecek, oradan Firuzkuh’a giden 79 numaralı karayoluna geçecek.

Doğu’da hava erken kararır. İki araba Absard’a yaklaşırken karanlık basıyor. Bundan sonra olanlar, olağanüstü “incelikte” ve neden-sonuç ilişkisi açısından Mossad’ı işaret eden bir suikast düzeneği.

Konvoy Absard kasabasına girmeden beş dakika önce, Mossad’ın aylar önce sızdığı elektrik idaresinde bir el, ana şalteri indiriyor. Gerek kasaba gerekse 77 numaralı karayolu karanlığa gömülüyor.

Öndeki sürücü, kuşkulanıp gaza basması gerekirken karanlığa karşı hepimizin bilinçatındaki bilinmezlik kaygısına, belki de şaşkınlığa teslim olup yavaşlıyor. Onu izleyen araba da yavaşlamak zorunda kalıyor. Ve öncü araba, içindekilerle birlikte havaya uçuyor.

Nokta atışı katliam

Diğer arabanın yolcuları ne oluyor demeye zaman bulamadan, ön ve yan camlardan açılan ateşle Muhsin Fahrizade ve şoför öldürülüyor ama Fahrizade’nin eşini kurşun bile sıyırmıyor!

En az beş kişinin öldüğü suikastta, kadın sağ bırakılıyor. Anlayacağınız, Mossad bu işte profesyonelliğin dibini sıyırmış.

İranlılar, bir sürü şey anlatıyor. Öndeki arabada bomba düzeneği varmış uzaktan kumandayla patlatılmış, Fahrizade’nin arabasına Toyota marka bir pikaptan yine uzaktan kumandayla ateş açılmış, yapay zekâ kullanılmış, falan, filan. İnanmayınız.

Her şeyden önce, suikast sonrası İran sınırına muhalifler astı diye sunulan İsrail bayrağı, Mossad’ın uzun süredir hedefi dinlediğini, izlediğini ve alana sızdığını gösteriyor!

Birinci araca da daha önce bomba düzeneği kurduğuna dair bir kanıt yok. Bir milisle patlatmış da olabilir. Gerçek şu ki Muhsin Fahrizade, Mossad’ın öldürdüğü İranlı nükleer fizikçilerin ilki değil, altıncı kurban! Belli ki İran’ın bir istihbarat açığı var. Ya da kaçağı. 2018’de Netanyahu’nun adıyla sanıyla hedefe koyduğu Muhsin Fahrizade’yi yeterince etkin bir düzenekle koruyamamış.

Bu yazdıklarım, suikast güzergâhı dahil, elbette ki “casusluk romancısı” tahminlerimden ibaret. Ama okurlarım, benim tahminlerimin doğru çıktığını bilir.

4 Ekim 2020 tarih ve Tahkimat, tatbikat, savaş* başlıklı yazımı hatırlayınız. “Zaman, ister istemez İran’daki molla rejiminin aleyhine işliyor. Rusya, ABD’nin koluna giren İsrail’in Ortadoğu ülkeleriyle yaptığı ikili anlaşmalarla Hamas ve Hizbullah’a silah desteği yapan İran’ı izole ettiğini gördü. Müttefiki İran’ın gömüldüğü değerli yalnızlığa değer vermedi. Azerbaycan’la savaşan Ermenistan’a da arka çıkmayacak” demiştim.

Öyle de oldu.

Hepsi memnun, Türkiye mecnun

Rusya, Dağlık Karabağ’da Ermenistan’a “buraya kadar” dedi ve Laçin Koridoru boyunca 16 gözlem noktası kurdu. İki bine yakın Özel Kuvvet askerini, 100 zırhlı ve 400’e ulaşan diğer gelişmiş savaş araçlarını bölgede konuşlandırdı. Dağlık Karabağ, Rus denetimi altında. Ermenistan ile Azerbaycan arasında artık Rus askeri duvarı var. Putin’e rağmen Batı’ya, özellikle Fransa’ya yönelen Paşinyan, gidici. Yerine kim gelirse gelsin, Ermenilerin Dağlık Karabağ rüyası bitti. Fransa Meclisi’nin Dağlık Karabağ’ı bağımsız devlet olarak tanıması da zaten, “Elimizden başka bir şey gelmiyor” ifadesinden ibaretti.

Şimdi Rusya memnun. Azerbaycan musmutlu. Savaşın ezici bir üstünlükle Azerbaycan lehine bitmesine neden en çok Azeri Yahudileri sevindi dersiniz? Keza ABD ve İsrail de bölgede yeni bir partner buldu: Katı İslamcı olmayan, petrol ve doğalgazı bol, seçim gibi bir şeyler yapılan Azerbaycan!

Başka bir deyişle mahalle temiz, burası sağlam artık.

Peki, Azerbaycan’ın zafer koçu, bayrak ikizi, bizim mahalle ne durumda?

Türkiye, iki yıllık afır tafırdan sonra Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacak mı? İsrail’in yeni başkenti Kudüs’e büyükelçi atadı mı, yoksa atayacak mı?

Hele ön bahçeyi bir ballandırsınlar, arka bahçeyi de biz yazarız.

*https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mine-g-kirikkanat/tahkimat-tatbikat-savas-1770956

KIŞ ÖLÜMLERİ

Zaman satıcıları yazıyor

günlere de zam gelecekmiş

haftada iki çarşamba

üç perşembe olacak

cumartesi pazarı kaldıracaklarmış

zam gelmeden bari

salıyı yaşayalım

pazar güvercinlere kalsın

unuttuk umutları ayrılıkları

maskeyle sevdalar mı yaşanır

yollar yolcular kaybolmuş

gökyüzü bile karantinada

kara salgının korkusu gözlerimizde

sesler nerede

yaşadığımız kelebek ömürlü

kış ölümleri

A.KADRİ ERGİN