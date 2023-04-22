Ne yaptın sen Kılıçdaroğlu?

22 Nisan 2023 Cumartesi

Gerçekten çok ayıp. Cumhur İttifakı’nın propaganda malzemelerini tahmin ederek ya da öğrenerek ellerinden alıp içini boşaltıyorsun. O kadar hazırlık, o kadar trol, bir o kadar ayaklı fıs fısçı ortada kaldı.

Ne olacak şimdi?

Önce “Bay Kemal”i kaptın, şimdi de senin hakkında menfi propaganda için yapılmış hazırlıkları hiç ettin. Adamlar öfkelenmesin de kim öfkelensin?

Zaten seçime hepi topu 23 gün kalmışken şimdi nereden malzeme bulacaklar. Togg’du, milletin geçmediği ama tıkır tıkır parasını ödediği otoyollar, köprüler, uçak gemileriydi ne yaptılarsa pek işe yaramadı. En son reisin “Ver gazı!” emriyle Karadeniz’den gaz da verildi ama seçmen yine gaza gelmedi. Kala kala ellerinde bir Kürt bir de “Biliyorsunuz ayıptır söylemesi o Alevi” kartı kalmıştı. O iki kartı da kaptı kaçtı yaparak çaldın. Şimdi artık miting kürsülerinden çul silkeler gibi seccade de sallayamayacaklar.

İnsan rakibine karşı azıcık da olsa centilmen olur canım. Hani senin inancında çok önemli bir yere sahip olan Pir Sultan’ın bir deyişi var ya “Hasmın karıncaysa merdane takın” diye. Onu da mı aklına getirmedin?

Bu yaptığına namertlik denmez ama orantısız zekâ kullanmak da aynı kapıya çıkar birader.

Metin yazarları da kafayı yemiş durumda. Nasıl yemesinler ki?

Reis Allah’ın günü ha babam de babam konuşuyor. Bazı günler iki üç yerde, yetmemiş gibi akşam da televizyon kanallarında...

Hangi metin yazarı bu kadar çok konuşmaya altlık hazırlayabilir Allah aşkına. İsterse 50-60 metin yazarı bir araya gelsin yine mümkün değil. O zaman da eski konuşmaları çıkarıp takla attırarak yeniden tutuşturuyorlar eline. Bazen de AKP’nin diğer aktörlerine aynı konuşmayı servis ediyorlar. O zaman da pişti oluyorlar haliyle.

O videoyu yayımladığın günden beri, Cumhur İttifakı bileşenlerinde ve yandaş kalemlerinde moraller sıfır.

BODOSLAMA SÖYLESEYDİN İYİYDİ

Hani öyle bodoslama “Ben Aleviyim” diyeydin iyiydi. O zaman bundan da kırpılıp biçilecek bir dolgu malzemesi çıkabilirdi onlara. Ama öyle yapmadın ki birader. Kalkıp işin içine kul hakkı yememeyi, dürüst olmayı, erdemli olmayı, vicdanlı ve ahlaklı olmayı, harama el uzatmamayı da kattın. Ne gerek vardı bunları sayıp dökmeye? Zülfüyâre dokunuyor anlamadın mı hâlâ...

İnsanın doğuştan kimliğini seçme hakkı olmadığını ama bu kimliklere da sahip çıkmamız gerektiğini söylüyorsun bir de. Şimdi malzeme kalmayınca “Kılıçdaroğlu mezhepçilik ve etnikçilik” yapıyor argümanına sarıldılar. Bilmiyor musun bu topraklarda farklı etnik kimliğe ve inanca sahip olanlara karşı her türlü hakaret, aşağılama, kamusal alandan tasfiye ve fiziki saldırı ırkçılık ve mezhepçilikten sayılmaz. Ancak sen ya da başka bir öteki, kendi kimliğini, inancını övmeden, öne çıkarmadan sadece bilgi amaçlı da olsa söylerse işte bu kaba bir etnikçilik ve mezhepçilik olarak görülür.

Mesela MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ele alalım. Bu ülkede alt kimliği Türk olmayan ya da inancı Sünni olmayan birini aşağılamak şöyle dursun pataklamak bile etnikçilik ve mezhepçilik değildir ona göre. Hoş kendi ülküdaşının öldürülmesine bile gıkı çıkmadı ya. Ama ötekilerden biri “Benim alt kimliğimi merak edenlere söylüyorum” derse etnikçi ve mezhepçidir.

O yüzden öfkelenmeleri doğal. Allah muhafaza ya bir de video konuşmanda “Bu ülkede alt kimliğimizin hiçbir önemi yok. İnancı ve etnik kimliği ne olursa olsun o yurttaşımız incitildiğinde, ayağına taş değdiğinde hepimiz oyuz” deseydin. İşte o zaman mezhepçilik ve ırkçılık propagandasını görürdün.