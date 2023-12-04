04 Aralık 2023 Pazartesi

Bir adamın kızı olması nasıl bir histir? Ben anlatayım: Bir kere özlemdir, hasrettir, sevgidir, tatlılıktır, paylaşmaktır, yaşama tutunma nedenlerinden biridir. Bu, baba olmakla eşanlamlıdır ya. Ben bir kız babasıyım. Kızım uzaklarda, ben buradayım. Hasreti buram buram tüter içimde. Şu görüntülü telefonlar olmasaydı çok sıkıntılıydı durumum. Uzun süre sık sık telefonlaşarak hasret giderdik. Sonra bir gün benim için en kötü haber olan, kızımın meme kanseri olduğu çıktı ortaya. O bana bunu çok yumuşak bir biçimde, “Babacığım sakın üzülme, ben birazcık meme kanseri olmuşum ama çaresi var biliyorsun” diye duyurmuştu. Deliriyorum sanmıştım. Eskiler: “Seveceksen oğlan çocuğu sev, kız çocuk zaten kendini sevdirir” demiş. Doğrudur. Oğlum olmadığı için kesin bir yargıda bulunmayayım ama kız çocuk farklı. Yaşamımda iki kadının çok önemli çizgileri var: Karım ve kızım.



KAZABLANKA



Durup dururken nereden aklıma geldi bu şehir? Siz belki “Kazablanka” filmini anlatacağımı sandınız. Ben o şehri anlatacağım. Ayrıca o ünlü filmden de kısaca söz edeyim. Savaş yıllarında çekildiği için, biraz ucuz bütçeli olsun demiş yapımcılar. Siyah beyaz film. Öyle büyük iş yapmıştı ki yapımcılar da şaşırmış. Humphrey Bogard başroldeydi. Hampiri olarak okunduğundan biz de ona mahalle kültüründe “Yampiri Bogart” derdik.

1971 yılıydı. Gemiyle tura çıkmıştım. Fas’a uğradı gemi. İnerken anons yapıldı. “Sayın yolcularımız, çantalarınıza ve mücevherlerinize dikkat etmeniz rica olunur. Çünkü Kazablanka’nın Kasbah Mahallesi’ni gezeceğiz.”

Portekizliler kurmuş bu şehri. Adı “Beyaz Ev” demek. Sonradan Arap halkı kendi dilinde “Darül Beyza” olarak söylemiş. Ama dünya Kazablanka olarak biliyor. Hemen kuzeyinde kalan Fes şehri bize yabancı değildir. Çünkü ülkemize ilk fes oradan gelmiştir. Durup dururken aklıma geldi ama beni aldı ta o yıllara götürdü. Daldan dala atladık yine.

‘ŞİİR’



KIZIM UZAKTA

SIZIM İÇİMDE.

SIRRI SÜREYYA



Bir milletvekili TBMM’de Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’e acayip bir soru sordu. Daha doğrusu ona sorulmaması gereken bir soru. Önder: “Sözüm meclisten dışarı, sizi kastetmiyorum ama aklıma geldi” dedi. “DAVACININ AHMAĞI, DERDİNİ MÜBAŞİRE ANLATIRMIŞ.” ...Ana haberde bunu izleyince, eşim Leyla ile bizi fena halde gülme tuttu. Gülmemiz dinmiyor... Aradım Sırrı Süreyya’yı, bir de beraber güldük... Her meclise bir Sırrı Süreyya gerek. Çünkü bize gülmeyi bile unutturdular...

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History Kanal’da Hitler anlatılıyor. Akıl hastanesinde yatmış, psikopat ve paranoyak raporu var... Sadece Yahudileri değil, çingeneleri, kendi üstün ırkından olmayanları, eşcinselleri... Tümünü ortadan kaldırmayı hedefleyen bir deli... Fırsatınız olursa izleyin.



DUYGU-MANTIK



Bu ikisini eşit oranda pay ederseniz rahat edersiniz. Biri çok ağır basarsa tatsızlık olur. Üzülerek söyleyeyim ki bende duygu kefesi hep ağır basmıştır. Leyla beni frenlemese yandım. Aslında o benden daha duyguludur ama kadınların mantığı öndedir. Duygu onu takip eder. Mantıksız biri değilim. Sadece zaman zaman duygularıma gem vuramıyorum. Zarar veriyor mu bana? Evet, veriyor. Az daha dikkatli olmam gerekiyor. Bu yaştan sonra kendimi düzeltebilirim. Çünkü bu salgın hastalık insanların düşünce sistemleri üzerinde değişikliklere yol açtı ve açacak. Bende ise şöyle oldu. Düzeleceğime daha da duygusal olamaya başladım. Dünya değişiyor ve ben de değişiyorum canım. Değişmeyen tek şey değişim değil midir? İyiye doğru, güzele doğru değişiyorsak sorun yoktur.



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ATATÜRK DİYOR Kİ:

BAĞRINDA YETİŞTİREREK, BAŞININ ÜSTÜNE KADAR ÇIKARTACAĞIN ADAMLARIN, KANINDAKİ, VİCDANINDAKİ ASIL CEVHERİ ÇOK İYİ TAHLİL ETME DİKKATİNDEN BİR AN BİLE VAZGEÇMEYİN.