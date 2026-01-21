Başta ABD olmak üzere, Avrupa’da kadınların oynadığı futbolda bir yükseliş var. Kadınların oynadığı oyun bu ülkelerde önemli potansiyelleri harekete geçiriyor. İlgi giderek artıyor. Şu an olmasa bile kadınların oynadığı futbol önemli gelir yaratabilme potansiyelini bünyesinde taşıyor. Avrupa’nın futbolda ileri ülkeleri kadınların futbolunu da erkek futbolunun yanına taşımaya çalışıyor. Her ikisinin yaratacağı sinerji, ülke futboluna sağlayacağı katkı maksimize edilmeye çalışılıyor. Bu nedenle yatırımcılar ve sponsorlar kadınların oynadığı futbolun peşinden koşuyor. Bu ülkeler, yaratılan pastadan önemli paylar alıyor. Ancak ülkemizde bu konu ne yazık ki eko-politik sebeplerin ve kültürel kodların etkisiyle ihmal edilmiş durumda.

Oysa kadınlar olmaksızın Türk futbolu topal kalıyor. Futbolda yol almak istiyorsak, kadınlarımızı da futbola daha çok dahil etmeli; ulusal ve uluslararası arenada erkeklerle yan yana kadınlarımızın da futbolda Türkiye’yi bize yakışır şekilde temsil etmelerini sağlamalıyız. Bu amaçla yaptığım araştırma ve analiz sonuçlarımı üç bölüm halinde paylaşacağım. İlk bölümde kadınlarımızın oynadığı futbolun ülkemizde ve dünyada genel çerçevesini belirleyip genel sorunları ele alacağım. İkinci bölümde kadınların oynadığı futbolun yarattığı ekonomik pastayı ve bunun paylaşımını aktaracağım. Üçüncü bölümde ise bu alanda neler yapılabileceğini; başarılı olan ülkelerden hangilerini rol model olarak almamız gerektiğini gerekçeleriyle birlikte sizlere anlatacağım.

Şüphesiz ki ülkemizde futbolun genel olarak ekonomik, finansal, sportif ve yönetsel sorunları bulunuyor. Bu bağlamda kadınların oynadığı futbolda da bu yapısal sorunlar söz konusu. Bu yapısal problemlere ek olarak, kadınların oynadığı futbola bakıştaki siyasal anlayış da kadın futbolunu ikincil düzeye itiyor. Zira, var olan siyasal anlayış, kadınların sosyal yaşamda yerini ev kadını olarak görüyor. Bu bakış açısı erkeklerle yarışabilecekleri bir alanda sorumluluk üstlenmelerine olanak sağlayacak bir yaklaşımdan daha çok, onlara toplumsal sorumluluk olarak iyi bir anne ve iyi bir eş olmaları yönünde bazı yönlendirmeler yapıyor. Bu kültürel kodlar kadının eril spor olarak nitelendirilen futbolda yer almasından çok hoşnut değil, daha doğrusu istekli değil! Bu feodal yaklaşım kadınların futbolda daha çok yer almalarının önünü kesen en önemli engellerden birisi.