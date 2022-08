29 Ağustos 2022 Pazartesi

Ne güzel bir genç adamdın Memet Ali. Senin için çok üzülüyorum. Biliyorum sen de bazen mutlusun bazen değilsin. Zor günler geçiriyorsun. Ah Memet Ali ah. Artık çok uzaktasın bizlere. Ama az kaldı. On ay kadar bir şey. Sonra sen tekrar buraya geleceksin. Orada da bir evin olacak belki ama sen bu toprakların adamısın. Seninle tiyatro yapacağız. Dizilerin olacak, filmler çekeceksin Memet Ali. Annen, baban, dostların, arkadaşların ve sevenlerin çok mutlu olacaklar. Az kaldı. Bunlar gidecek sen geleceksin. Sen iyi bir adam olduğundan çok öte iyi bir oyuncusun. Oralarda dizi çektin, program yaptın. Şimdi güzel bir işin var. Ama gel. Burası senin öz yurdundur. Biz seni özledik. Her Memet Ali senin gibi olmuyor.

ATATÜRK DİYOR Kİ:

“Bu zafer, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık abidesidir. Bu eseri vücuda getiren bir milletin evladı, bir ordunun başkomutanı olmaktan ilelebet mesut ve bahtiyarım.”



DEVRİM

Başucu kitaplarım var ya. Bunların başında her ne kadar Shakespeare’in “Hamlet”i gelirse de en sık başvurduğum Montaigne’in “Denemeler”idir. “Devrim”le ilgili bölümünde Montaigne şöyle diyor:



“Dünya kendini iyileştirmeye yatkın değil, kendisini zorlayanlardan o kadar rahatsız ki bedelinin ne olacağını düşünmeden onlardan kurtulmaya can atıyor. Dünyanın kendi olanaklarıyla iyileştiğini bin bir örnekle biliyoruz. Bir anlık yükten kurtulmak, iyileşmek değildir.

SAĞLIK OLSUN



Sevdiklerimize sarılmayalı ne kadar zaman oldu? Benim en sevdiğim şeydir yakınlarımı kucaklamak, yanaklarından öpmek. Şimdi kızım uzaklarda, Uğur İzmir’de, Erdoğan öyle, Yılmaz Bodrum’da bu dediklerimi yapamıyorum. Allah’tan Kandemir, Celal ve mahalle arkadaşlarım İstanbul’dalar. Onlarla da çok sık bir araya gelemiyoruz. Diyorum ki şu pandemi denen şey bir an önce bizim memleketi terk etse nasıl olur?

Eskiler demiş ya “Her işin başı sağlık” diye. Şeytan tırnağın çıksa, biraz dişin ağrısa, iki kere aksırsan, o günün sağlıksız geçiyor. Şu dönemde sağlığımıza daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Yüz yılda bir dünyaya uğrayan bu gibi bir virüs, nedense bu asrı buldu. Sağ ol, sağ salim git gel, sağlık olsun, iyilik sağlık.

Sağlık üzerine dilimizde o kadar çok deyim, söylem var ki. Sağlığı bozuk insanlardan oluşan bir toplum (her anlamda) sağlıksız bir toplumdur da. Sağlığınız yerinde olsun, gerisi kolay.

“YILLAR ELİMDEN TUTARSIN BİR SÜRE DAHA BIRAKMAZSIN SANIYORDUM. ÜSTELİK İYİ GİDİYORDUK SANA İNANIYORDUM. BIRAKTIN GİTTİN BENİ ARKADAŞIM SENDEN BEKLEMİYORDUM BUNU ORTA YAŞIM.”

BIRAKIN KADINLAR KONUŞSUN

Bütün fıkralara bakın. Hepsi (birkaçı hariç diyelim) kadınların aleyhinedir. Çünkü fıkraları erkekler uydururlar. Bu hep böyledir. Salt fıkralarda kalsa iş iyi. Hayatın içinde de böyle değil mi? Amazon kadınlarını görmek isterdim.

Kadın doktora gitmiş. Derdini anlatırken o kadar çok konuşmuş ki “Doktorcuğum, iyi ki gelmişim, başımın ağrısı tamamen geçti” deyince doktor, “O ağrı şu anda bende hanımefendi” demiş. Bunu uyduran kuşkusuz bir erkek. Kadınların daha çok konuştuğu meselesine gelince, bu doğrudur. Çünkü asırlardır konuşmalarına izin bile verilmeyen kadınlar, bırakın da konuşsunlar.