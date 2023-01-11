6’lı masanın ölçüsü!

11 Ocak 2023 Çarşamba

Erken mi geç mi derken, seçim yılına girildi. Şimdi “gün-toto” oynanıyor. Bize göre o günü, Erdoğan’la Bahçeli de bilmiyor. Çünkü en avantajlı an araştırması devam ediyor.

Seçim tarihinden de güncel olan tartışma, 6’lı masanın adaylık için vereceği karar.

6’lı masanın doğumunu sağlayan, ayakta kalması için en çok çabayı ve en çok sabrı harcayan CHP lideri Kılıçdaroğlu. CHP içinde de mutlak hâkim olan Kılıçdaroğlu. Belirleyici güç.

Kemal Bey, 23 Eylül günü İzmir’de partisinin üst yönetim kadrolarına seslendi:

- Bilmek istiyorum, benimle misiniz?

Salondan fiilen oybirliği ile “Seninleyiz” çıktı.

Kemal Bey bu tam desteği aldı, 6’lı masaya gitti, “Sizinleyim” dedi. Böylece ortaya seçimi kazanabilecek ama iyi yönetilmesi gereken bir güç doğdu.

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AKP iktidarı süreci açısından bakarsak şunu söyleyebiliriz:

CHP parlamentonun olabildiğince dengeli kurulmasının sigortası oldu!

Şöyle ki:

2007 seçimlerinde MHP’nin de Meclis’te temsil edilmesinin gerekliliği CHP tabanında genel kabul gördü. CHP’lilerin yaşadığı çok seçmenli hanelerde, “Oylardan biri MHP’ye” söylemi karşılık buldu. 2002 seçimlerinde parlamento dışı kalan MHP, 2007’de Meclis’teydi.

2011’de başta Güneydoğu Anadolu olmak üzere Kürt kökenli yurttaşlarımızın da parlamentoda temsil edilmelerini sağlamak için CHP’ye oy verme eğilimindekiler de sorumluluk üstlendi.

2018’de İYİ Parti’yi seçim dışı bırakmak için Yüksek Seçim Kurulu’nu devreye sokmak isteyen iktidar, karşında CHP’yi buldu. Hafta sonu manevrası ile CHP milletvekilleri İYİ Parti’nin grup kurmasını sağladılar. Böylece İYİ Parti seçime girdi, AKP iktidarı döneminde kurulup barajı geçmeyi başaran bir parti olarak siyasi yelpazedeki yerini aldı.

İşte bu çeyrek asırlık sürecin ardından 2023 seçimlerine gidiyoruz. CHP yine ana iletken.

CHP dışındaki partilerin liderleri, deyiş yerindeyse, oyunun ölçüsüne göre değil, masada işgal ettiği yerin ölçüsüne göre hareket ediyor!

Kemal Bey bu hakkı tanıdıktan sonra niye kullanmasınlar?

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Yukarıda sıraladıklarımızın tümü tarihsel gerçekliklere dayanıyor. 2023 yılı başındaki görünüme geçersek...

CHP dahil bütün partiler iktidar ortaklarından oy alabilirlerse, iktidar seçeneği olacaklar. Bunun için CHP’nin yüzde 30’u, İYİ Parti’nin yüzde 15’i, DEVA, GP, SP ve DP’nin toplam yüzde 8-10’u zorlaması gerekir ki, yüzde 50’nin üzerine çıkılsın.

Ne var ki İYİ Parti birkaç puan yükselse CHP’nin yüzde 25’e çarptığını, DEVA biraz kıpırdasa CHP ve İYİ Parti’de sızıntı olduğunu görüyoruz.

AKP ve MHP’nin toplamı yüzde 40’ın altında. Yüzde 10 HDP dikkate alındığında 6’lı masayla Cumhur İttifakı’nın ilginç bir terazide olduğunu söylemek mümkün.

Maaş artışları enflasyonun altında ezilecek. Seçmen son kararını bahara doğru verecek. 6’lı masa şimdi toplumun önüne yeni bir milat koydu:

30 Ocak büyük buluşması.

İç içe geçmiş iki soru:

1- Bu buluşma 6 partinin her birinin öteki kadar güçlü olduğunu kanıtlamak için mi organize edilecek?

2- Masanın toplam gücünün iktidara yürüdüğünü göstermek için mi?