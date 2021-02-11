‘Aşı’mız yok... ‘Aş’ımız yok... ‘Ay’ımız oldu!

11 Şubat 2021 Perşembe

Geçen hafta Türkiye’ye sıfır kilometre yepyeni bir anayasa armağan eden Erdoğan, bu hafta da ayaklarımızı yerden kesti. “Hazırlanın, 2023’te Ay’a gidiyoruz” dedi.

Bu hafta sadece Ay kesmeyecek. Bir müjde daha bekleniyor.

İktidar, en çok “müjde” üretiyor. Bu müjdelerin patentini alıp ihraç etsek, birkaç müteahhit daha doyururuz.

Erdoğan, Ay’a bilimsel seyahatin hedefini 10 maddede açıkladı. Her biri ötekinden değerli.

Gerçi 2011’de yerli uçak havalanmıştı ama olsun... Ay başka!

Erdoğan, Ay’a gitme nedenlerinin başına şunu koydu:

“Yeryüzünde adaleti tesis etmenin yolu, gökyüzünde var olmaktır!”

Sadece bu bile Ay’a gitmeye değer.

Ay’da adaleti bulduktan sonra ver elini Mars!

Kim bilir orada neler bulacağız!

2053 Mars...

2071 Jüpiter...

Ne güzel yakışır!

Gerçi bu yaklaşımdan, “Yeryüzünde adalet yok mu” sorusu da çıkabilir ama bu fitne fesatçıların işi olur!

***

Ay’a gidiş nedenlerinden bir başkasını da şöyle açıkladı:

“Uzayda liman kuracağız!”

Bu da adalet kadar önemli.

Neden?

Yeryüzünde limanımız kalmadı da ondan!

Memleketin bütün limanları satıldı. En son Antalya, Katar’a gitti.

İşte bu açığı kapatıyoruz, uzayda limanlar kuruyoruz. Olur olmaz önemli değil. Ne demişti damat 31 Mayıs 2018’de:

“Cumhurbaşkanımız Ay’a dört şerit yol yapacağım dese, inanacak seçmenimiz var.”

Şimdi dört şeritli yolu da geçtik. Uzayda liman kuracağız, sanayi kuracağız...

Demek ki damadın ufku o kadarmış.

Yine önemli bir hedef de astronot yetiştirme. Bize göre Ay’a seyahatin en büyük yararlarından biri bu olacak.

Fiyatlar “astronomik” ölçüde artınca halkın morali bozuluyor. Muhalefet yükleniyor.

Şimdi astronomi, astronomik fiyatların pabucunu dama atacak.

Vatandaşların Ay’a gönderilmesi de muhteşem. Avrupa vizesiz kabul etmiyor. 2011’de “elini kolunu sallaya sallaya Avrupa’ya” propagandası gerçekleşmedi ama işte şimdi “elini kolunu sallaya salaya uzaya!”

Yeryüzünde, dünyada ilk 10’a girmekten AB’ye girmeye kadar hiçbir hedefini tutturamayan Erdoğan, şimdi Ay’ı hedefledi.

Gerçeklerden habersiz bir kişiye, “Sen Ay’da mı yaşıyorsun?” denir! Erdoğan bu anlamda Ay’ın yabancısı da sayılmaz.

“Aş”ımız yok...

“Aşı”mız yok...

“Ay”ımız oldu...

***

Yeryüzüne dönersek...

Üniversiteye giriş sınavlarında ilk bine giren öğrencilerin tercih ettiği, bu anlamda en güçlü beyinlerin bir araya geldiği Boğaziçi Üniversitesi’ni vasata çekmek için her türlü çabanın gösterildiği...

Öğrencileri terörist ilan etme yarışının sürdüğü...

Akademisyenlerin eş durumundan aşağılandığı...

Anayasa Mahkemesi kararlarına uyup uymamanın tartışmaya açıldığı...

En zor sokağa çıkan kesim olarak esnafın da “bıçak kemiği deldi” dediği bir ortamda...

Ay’a gitmek iyi geldi...

Bir tek şundan endişe duyuyoruz: “Ay’a sert iniş yapacağız” dedi!

Fazla sarsılmasak diyorum!