13 Mart 2022 Pazar

Ukrayna’daki görünen ve görünmeyen tarafları olan savaşı tarif etmek için seçenekleri sıraladık. Şu tanım öne çıktı:

Boğuk savaş!

Soğuk savaştan türedi...

İlk bakışta soğuk savaşa doğru mu gidiyoruz, diye bir soru öne çıktı. Bunun belirtileri de var. Zira Ukrayna ikiye bölünmeye doğru gidiyor. Üçte ikilik dilimi “Doğu Ukrayna” diye tanımlanabilecek, Rusya’nın kontrolüne yakın bölge. Üçte birlik Polonya sınırındaki bölümü de “Batı Ukrayna” adını alabilecek bölge. Doğu tarafı ne kadar Rusya’yla pek çok bakımdan iç içe ise batı tarafı da bir o kadar Rusya karşıtı.

Doğu-batı deyince de insan ister istemez Doğu-Batı Almanya’yı, Kuzey-Güney Vietnam’ı, Kuzey-Güney Yemen’i anımsıyor!

***

Ukrayna’daki savaş yukarıdaki bölünmeler kadar soğuk! Ancak soğuk savaş dönemindeki ayrımın kendi içinde bir dengesi, ideolojisi, toplumsal tabanı vardı. Bugünkü tabloda böyle hatları çizili bir resim yok.

Aralık 1991’de Sovyetler Birliği’nin büyük bir toz bulutu ile çökmesinden, devamında Balkanlar’dan Kafkaslar’a toz bulutunun kan gölüne dönmesinden sonra dünyada yeni bir düzen kurulamadı.

Bu düzeni kuracak bir öykü üretilemedi.

Küreselleşme, kürede selleşmeye neden oldu.

Tek kutuplu dünya iddiasını ortaya atanlar, bunun zeminini oluşturamadı.

Doğu Avrupa ülkeleri ekonomik olarak Avrupa Birliği’ne, güvenlik olarak NATO’ya üye olup kendisini Batı’ya attı. Bu strateji Ukrayna duvarına çarptı.

Rusya, “NATO’ya tahammülüm buraya kadar” dedi. Ukrayna’ya girdi.

Buna ABD’nin yanıtı da şu oldu:

Rusya ile Ukrayna zemininde savaşmak, Rusya’yı dünyada yalnızlaştırmak için her şeyi yapmak.

Gelinen noktadan en çok ABD mutlu!

ABD siyasetinde de çoğu zaman olduğu gibi silah ve petrol sektörü kazandı.

ABD’nin Rusya’yı yalnızlaştırma ve güçsüzleştirme siyasetinin bir parçası olarak Rus oligarklarının ve Rusya yöneticilerinin Batı’daki mal varlıklarını dondurması, el koyması etkili olmuş görünüyor. Bu durum Rusya’daki yeni yönetimin ruhunu da ortaya koydu. Örneğin batı bankalarındaki paralarına el konan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un 200 milyon dolar parasının olduğu iddiası yalanlanmadı.

Rusya’nın kamusal enerji kurumu Gazprom’un yönetim komitesi başkanı Alexey Miller’in maaşının yıllık 25 milyon dolar olduğu biliniyor.

Dolar milyarderi Rus oligarklarının ülke yöneticileri eliyle zengin olduğu, yönetenlerin de bundan payını aldığı görülüyor.

Yoldaşın yerini dolardaş almış!

Bu çarktan ideolojik bir bakış çıkmaz.

***

Olan Ukrayna halkına oluyor.

Bir de Rusya ve NATO için savaşmaya gelenlere!

Bunlar kim?

Bir örnek verelim...

Çeçenistan Müftüsü Salah Mezhiev savaşın 13. gününde şu açıklamayı yaptı:

“Rusya’nın yanında verilen mücadele Allah uğrunadır ve cihattır. O halde orada savaşanlar, bu pislik aramızda yayılmasın diye Kuran uğrunda, Allah uğrunda savaşırlar. Onlar cihattadır, bunda şüphe yoktur.”

Mezhiev’in “pislik” diye tanımladığı, NATO!

Buna karşın özellikle Kırım nedeniyle Rusya’nın Ukrayna’da yenilgiye uğraması için her şeyi yapan Müslümanlar da var!

Ortadoğu’da Müslümanın Müslümanı öldürmesi ne yazık ki olağan hale geldi.

Ukrayna’da da mı?

Gelinen noktaya “boğuk savaş” dememizin nedenlerden bazılarını sıraladık.

Bu savaşın haklı tarafını aramak yerine bu dünya düzensizliğine karşı çıkmak gerekiyor.

Nâzım’ın kulaklarını çınlatarak soralım:

Hey insanlar nerdesiniz?