Çok parçalı iki kanat!

23 Temmuz 2022 Cumartesi

Son genel seçimin beşinci yılına, yani 24 Haziran 2023’e 336 gün kala siyasetin bütün kanatlarında genel bir grileşme başladığı dikkati çekiyor. Bunun başlıca nedeni şu:

Siyaset çok parçalı iki ana kanat haline geldi!

Geleneksel merkez sağ merkez sol ayrımı ikinci planda kaldı. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı olarak iki ana taraf var. Her iki tarafın da birinci gündemi öteki ittifakı geçmek. İttifak içindeki partilerin bir gündemi de sıralamada bir üstte olmak.

İki tarafı da sütuna yatıralım...

***

Cumhur İttifakı Erdoğan ve Bahçeli’nin “iki parti tek iktidar” mantığını tam yansıtmasından kaynaklanan bir sorunsuzluk yaşıyor. Ancak özellikle ekonomideki gidiş sadece AKP’nin değil, MHP’nin de sahaya inmesini zorlaştırıyor.

Bahçeli’nin Erdoğan’la yaptığı görüşmelerde de ekonominin düzeleceğine dair bir mutabakatın olmadığı biliniyor. O nedenle ekonominin ikinci planda kalmasını sağlayacak her şey MHP’nin de kabulü!

MHP’den AKP’ye giden mesajlarda da “Ekonomi iyileşmezse sandık yüzümüze gülmez” içerikli cümleler yer alıyor. Bu yöndeki kaygıların hayli derinden ve yüksekten iletildiği söyleniyor.

AKP’nin siyasete devam etmek isteyen ak saçlı gençlerinin gündemi biraz daha farklı. Bu kesimlerin şu tür cümleleri daha yüksek sesle söylediği bize kadar geliyor:

- Biz bu seçimi kaybetsek bile muhalefetin yapabileceği bir şey yok. Tez zamanda pes ederler. Sonraki ilk seçimde çok daha güçlü şekilde iktidara geliriz.

- Bütün mesele reise önümüzdeki seçimin kaybedilme olasılığının olduğunu söyleyebilmek. Bunun bir iktidar değişikliği anlamına gelmeyeceğini, sonrasında daha güçlü olunacağını anlatabilmek.

- Eğer seçim kaybı söz konusu olursa Erdoğan dışında bir kişi aday gösterilir. Böylece kaybeden Erdoğan olmaz. Erdoğan bir sonraki seçime hazırlanır!

Yeniden altını çizelim, bunlar pencereleri açık, kapalı kapılar ardında konuşulanlar.

Erdoğan’ın iklimi şu aşamada kaybetme olasılığını konuşmaya uygun değil.

***

Millet İttifakı’nda ise lokomotif motor güç olarak CHP, itici güç olarak İYİ Parti ve tek haneli oranların başındaki partiler olarak DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti ağustosta ilk turu tamamlayacak.

Geçen sonbaharda 6 partinin üst yöneticileri her salı Meclis’te buluşmaya başladığında, “Bu uzun sürmez” denmişti. Öyle olmadı. Lider düzeyindeki buluşmalar önce ikili sonra toplu devam etti. 12 Şubat 2022’de ilk kez 6’lı masa oluştu. 6. toplantı 21 Ağustos’ta.

Daha ilk buluşmanın ardından iktidar, “Tez zamanda dağılırlar” dedi ama işte ilk tur tamamlanıyor. 12 Şubat’taki buluşma sonrası 6 partinin üst yöneticisi ile de konuşmuştuk. Hemen hepsi büyük bir özgüvenle, temelin sağlam atıldığını, bunun parçalanmayacağını söylemişti. Gerçekten öyle gidiyor. Ancak bu, hiç iç çekilme olmadığı anlamına da gelmez.

Akşener’in, “Birinci parti olacağız” söylemi, AKP’yi geçip iktidar olacağız anlamına gelse de şu anlamı da içeriyor:

CHP’yi geçeceğiz!

İYİ Parti yüzde 15’i geçti mi, “yüzde 20’yi bulduk” diyor. Yüzde 16’yı geçti mi, “birinci parti olduk” diyor.

Öteki partilerin ağırlığı da iki ittifakın toplamının birbirine yakınlığından kaynaklanıyor.

Burada iki belirleyici var:

Henüz hiçbir yere gitmeyen kararsızlar ve HDP oyları. Her iki “belirleyici” de ikna edici bir arayış içinde!