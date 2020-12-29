Çöküşle gelen akıldışı arayışlar...

29 Aralık 2020 Salı

AKP, oynak merkezli, sabit başlıklı bir siyaset izliyor. Bu anlayışla muhatap olan ya komik duruma düşer ya da o siyasetin parçası olur!

“Faiz sebep, enflasyon sonuç” dedi. Bu uğurda Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldı. Ekonomi sarpa sarınca, faizi yükseltecek başkanı getirdi. Faizler katlandı, dünyada en faizci 10 ülkeden biri olduk, şimdi bunu başarı olarak satıyor.

Aşının gelişiyle ilgili tarih üstüne tarih verildi. 2020 bitti, aşı kaldı 2021’e... Katar’dan Brezilya’ya, dünya aşıya başladı. Bizde yeni yıl müjdesi!

Salgına karşı elde var, yılbaşı yasakları! Parti yapan basılacak... Kaç kişiden fazlası “yılbaşı partisine” girer belli değil. Eskiden yılbaşı denince Noel Baba akla gelirdi, şimdi AKP başlıklı devlet baba!

Yılın son yasası olarak da kitle imha silahlarının yayılmasını önlemek için derneklere kayyım atamayı çıkardılar. AKP’nin ruhuna uygun bir yasa; örgütlü kitleleri imha etmenin yasal kılıfları oluşturuldu!

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Kara mizah bir tarafa 2021’de AKP’nin sertleşmekten, akıldışı yöntemlere başvurmaktan, muhalefeti siyaset üretemez hale getirmek için manşetler üretmekten başka çaresi kalmadı.

AKP siyasi partiler yasasında kendisini iktidarda tutacak değişikliklere hazırlanıyor. Bu bağlamda iktidarın erken seçim değil, baskın seçim planladığını söyleyebiliriz. Her şey normal seyrediyormuş havası verip, “İki ay sonra seçim yapıyoruz” çıkışı yapmak...

Bunun için elbet muhalefetin seçenek olmamasını sağlayacak adımlar gerekli. Bahçeli’nin, “HDP kapatılsın” çıkışında ısrarını sürdürüp bunun üstüne İYİ Parti’ye “eve dön” çağrısını yenilemesi pek çok şeye gebe. Öyle anlaşılıyor ki Cumhur İttifakı’nın ortakları parti kapatmayı mahkemelere bırakmaktan yana değil. Yasal bir düzenleme yapıp bunu salt HDP zemininden çıkarma arayışı da var. Örneğin, “yöneticileri yüz kızartıcı suç işleyen parti kapatılır” gibi bir “yasal düzenleme”!

Böyle bir torbanın içine nelerin doldurulacağını kestirmek zor değil. Salt bu durum bile iktidarın 2021’de enflasyonla, salgınla, işsizlikle, yoksullukla değil, muhalefetle mücadele edeceğini gösteriyor.

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23 Aralık’taki “AKP ile pazarlık yapan kirlenir” başlıklı yazımıza her zamankinden farklı tepkiler geldi. Cumhur İttifakı’nın toplam oyunun yüzde 40 civarında olduğunu vurgulayıp, çözümü öncelikle İYİ Parti’yi Millet İttifakı’ndan koparmakta gördüklerine dikkat çekmiştik. Bunda temel maksat, parlamenter sisteme dönüşü tartışmaya açıyor gibi görünüp muhalefetin iktidar seçeneği olma iklimini erozyona uğratmak!

Buna karşı çıkış yolunun iktidara gidip pazarlık yapmak değil, millete gidip yeni bir iktidar gücü yaratmak olduğunu belirtmiştik.

Düşünce aktaran okurların çoğu, bu gerçeğin daha yüksek sesle dile getirilmesinden yana olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı’nın korku ve dehşet yayma siyasetine karşı Millet İttifakı’nın kesinlikle bu oyuna bulaşmadan başka bir yöntem üretmesi gerekiyor.

AKP, iktidar olarak örgütlenmiş, muhalefet partisi olma genleri bulunmayan bir parti. İktidardan düştüğü an dağılacak. Bu nedenle iktidardan gitmemek için her şeyi yapacak. 2021’de bu yüzünü daha çok göreceğiz. Bundan korkmamak, önlem almak gerekiyor.