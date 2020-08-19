Eyy Baydın...

19 Ağustos 2020 Çarşamba

Sana başka türlü de hitap ederdim amma bugün nezaket günüme denk geldi. Sana adabıyla ders vermenin zamanı da geldi.

Ulan önce dur, senin seçim tarihine bak; 3 Kasım 2020...

Bu tarihin anlamını sana öğreteyim. Benim partim de 3 Kasım 2002’deki seçimlerde iktidar oldu. Şahsımın o sırada resmi görevi falan yoktu ama beni en iyi seninkiler anladı...

Adam ol, sen de anla!

Ben daha hiç sıfatı yokken Beyaz Saray’da kabul görmüş adamım. 3 Kasım’da iktidara geldik, oturup dinlenmeden soluğu Amerika’da aldık.

Elbette pürüzler de oldu ama bizden âlâ ortak mı bulacaksın?

Her şeyi bir yana bırak, şahsım 2010 yılında Malatya Kürecik’te radar üssü kurulmasına izin vermedi mi? 2012’de bu üs, Amerika tarafından NATO görüntüsü altında faaliyete geçtiğinde İran’ı karşıma almadım mı?

Aynı kaptan su içtiğiniz İsrail’in İran’la ilgili istihbaratını buradan sağladığını elbette biliyoruz. Ama ne yapıyoruz?

İt bilmez bağlaması çalıyoruz!

***



Bak sana bir örnek daha vereyim de kafan bassın...

Libya’da Kaddafi’nin en zor zamanında onu yüzüstü bıraktım, Libya’nın tümüyle karışmasını sağladım. Sonra ne oldu?

NATO operasyonunun komuta üssü neresi oldu?

İzmir...

Sonra Rusya, Libya’da hâkimiyet sağlarken karşısına kim çıktı?

Şahsım...

Suriye’ye dön bak...

Kuzey Irak’ta özerk bölge oluşsun diye on yıllardır uğraştınız. Suriye’de ne oldu? 3-5 yılda orada ordu kurduracak hale geldiniz. Şimdi petrol anlaşması bile yapıyorsun.

Kimin sayesinde?

Şahsım...

Bütün bunlar olurken bize diplomasi mavalı okuyanlar oldu. Başlarım diplomasisine... İşleri öyle dolambaçlı yollarla çözmek için uğraşmak yerine baş başa halletmek nerene dokundu?

Eski Türkiye nasıldı?

Türkiye ile bir iş yapacağın zaman yok Meclis’i ikna et, yok efendim oyla... Bir sürü gereksiz iş.

Şimdi nasıl?

Tıramp arıyor, konuşuyoruz, çözüyoruz.

Bitti gitti...

Bu mu batıyor size, pardon sana...

Malvarlığımda ilgili bir dizi dosya tutmuşsunuz. Bir şey diyor muyum? Hayır... Demek ki şahsıma çok önem veriyorsunuz diye düşünüp ben de size önem veriyorum.

Vin vin... Kazan kazan...

Hal böyleyken kazan kaldırmanın ne âlemi var?

Rusya’dan S-400 füzeleri aldık. Ne yaptık? Sen istemiyorsun diye depoya koyduk. Yakında müzeye koyup seyrine bakacağız. Milletimin 2 milyar doları senin gül hatırına feda olsun dedik.

Bu mu battı?

FETÖ’yü istedik. Daha bize lazım dedin, bir şey dedik mi? Demedik...

Al tepe tepe kullan...

***

Bak Baydın,

Umarım ki anlattıklarımla biraz aydın...

Gelecek başka bir iktidarla işlerin tıkır tıkır yürüyeceğini mi sanıyorsun?

Bir sürü abuk sabuk laf ediyorlar. Yok parlamenter demokrasi daha neler...

Bir de tutturmuşlar güçlendirilmiş parlamenter demokrasi diyorlar.

Utanmazlığa bak...

Demokrasilerde reyisten başka güç mü olur?

Velev ki onlar geldi... Bir düşün; yine bir sürü diplomasi miplomasi.

Aklını başına topla, ola ki seçilirsen diye şimdiden sana zılgıt çekiyoruz ki başka ittifak mittifak aramayasın.

Bizden iyisini mi bulacaksın lan!

Türkiye, beni temsilen, şahsım aldına dünya haritasında bulunuyor!

Bunu da kafana koy.

Kafa demişken, kafanı kırmak lazım ama...

Sende kafa yok ki!