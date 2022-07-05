Meclis değişecek! Sonrası?

05 Temmuz 2022 Salı

Ana gündem ekonomi. İşin özü, hepimiz 84 milyon fakirleştik. Bütçe delik deşik.

Ülke yönetiminde en siyasi metin bütçedir! Zira bütçede her şey için para vardır. Bütün mesele öncelik sıralamasıdır.

Yeri geldi, bir kez daha vurgulayalım: Parlamento, demokrasi bütçeden doğdu. Sekiz asır önce İngiltere’de kralın yeni vergiler salması üzerine halk, “Vergilerimiz nereye gidiyor” diye sordu. Kral, “Size bilgi vermeye mecbur muyum” yanıtı verince halk ayağa kalktı.

Sonuçta kralın halktan topladığı vergileri nerede harcadığını denetlemek üzere bir kurul oluşturuldu. Devamında parlamento, parlamenter sistem oluştu.

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Gündemle devam etmek gerekirse... Emeklilikte maaş bağlama oranı 2008 yılında yapılan “reformla” adım adım düşürüldü. Bir sistem düşünün ki 2008’den bu yana çalışma süreniz uzadıkça emekli maaşınız azalıyor.

İktidar başta emeklilik olmak üzere her alanda bütün hakları kısıtladı. Fakirlik arttıkça toplumsal kesimlere hakkını vermek yerine “durumunu düzeltme lütfunda” bulunuyor!

Bunu aşmanın yolu gerçekten halktan, haktan yana bir iktidarın, bir parlamentonun oluşması.

6’lı masanın önceki günkü toplantısı sonrası yapılan ortak açıklamada da güçlendirilmiş parlamenter sistemle başta ekonomi olmak üzere bütün sorunların aşılacağına vurgu yapılıyordu.

Gerek kamuoyu araştırma kuruluşlarının bulguları gerekse sokaktaki durum şunu gösteriyor:

Önümüzdeki seçimde Meclis yelpazesi değişecek!

Bunu iktidar kanadındaki milletvekillerinin de gördüğünü görüyoruz!

Seçmen ilk faturayı ne olursa olsun Meclis’e kesecek. 7 Haziran 2015 seçimlerindeki tablodan daha ileri bir durum ortaya çıkabilir. İktidar kanadında böyle bir tabloya karşı yapılan en “iyimser” yorum şu:

- Meclis’te azınlığa düşsek bile Reis yolunu, yöntemini bulup seçilir. Seçildikten sonra da Meclis aritmetiğinin lehine dönmesini sağlayabilir!

Yine Ankara kulislerine göre, Saray da Meclis’te çoğunluğu kaybetme olasılığını göz ardı etmiyor. Tıpkı Saray vekillerinin düşündüğü gibi “aşılabilir” görüyor.

Bu olasılığın devamına ilişkin söylemleri sonraya bırakalım!

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Cumhur İttifakı tarafında bunlar konuşulurken Millet İttifakı’nda içinin iyi doldurulmuş olmasını beklediğimiz bir özgüven devam ediyor.

Pazar günü beşincisi yapılan 6’lı masa toplantısının öncesi ve sonrasındaki açıklamalar da bu gözlemimizi doğruluyordu.

Önümüzdeki seçimlerde Meclis’in Millet İttifakı’nda cumhurbaşkanlığının da Cumhur İttifakı’nda olma olasılığına karşı 6’lı masa şu vurguyu sık yapıyor:

- 13. Cumhurbaşkanı Millet İttfakı’nın adayı olacak.

Zaman zaman yapılan kimi yorumların aksine seçmenimizin sarraf terazisi de diyebileceğimiz bir değerlendirme ölçüsü vardır. Salt sonuçları dikkate aldığımızda 1987’deki eski siyasilere yasaklar kalksın mı referandumunda 50.16 kalksın, 49.84 kalkmasın çıkmıştı. 2017’deki bizi bugünlere getiren anayasa değişikliği referandumunda da evet 51.41, hayır 48.59 çıkmıştı.

Mevcut sistem tek kişinin mutlak egemenliğini öngörse de seçmen oyunu değişik oynayabilir. Herkesi birbirine muhtaç edebilir.

Şu aşamada böyle bir bulanıklık dikkatimizi çekiyor!