Seçime gidiş çırpınışları...

22 Aralık 2021 Çarşamba

Pazartesi günü 2022 yılını büyük ölçüde “biçimlendiren” Saray kararları alındı.

Ne yapıp edip göreceli bir iyileştirme havası yaratıp seçime gitmenin yollarını arıyorlar.

Saray’ın kafasındaki seçim iklimi şuydu:

1- Millet İttifakı parçalanacak…

2- Büyük bir dış başarı elde edilecek.

3- Ekonomide iyiye gidiş havası estirilecek.

İlk iki şık için iki yıldır çırpınıyorlar. Biz de bu çırpınışları gelişme oldukça aktarıyoruz.

Millet İttifakı bölünmek, dağılmak bir yana adım adım genişleme yolunda. Belki de altı üyeli olacak.

Dış başarı için de Libya’dan Suriye’ye pek çok alan denendi, olmadı.

Ekonomide başarı havası vermek de gelinen aşamadan sonra bu zihniyetle olanaksız!

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Bu durumda Saray ne yapacak?

Sahte, göreceli, belli kaynakların çok çok işine yarayacak bir “bahar” yaratacak.

Bunun daha somut adımları 2022 başında bekleniyor. İşin bu yanını önümüzdeki günlere bırakıp önceki geceye dönelim...

Saray’ın “kur-faiz” garantisi vereceğini kim daha önceden biliyorsa vurgunu vurdu. Saatler içinde 12 lira ile 18 lira arasında değişen oynak kurla oynayabilmek için alınacak kararları önceden bilmek gerekir! Başka türlü oynamak olanaksız!

Önceki gecenin oyuncuları belli mi?

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir geleneği vardır; hiçbir şey gizli kalmaz!

2001 ve öncesindeki benzer krizlerde bu tür oyunların içine giren kişi ve kurumlar zaman içinde ortaya çıktı. Oyunu, dönemin Merkez Bankası Başkanı bile oynasa…

Nitekim o günün Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, kur politikası değişmeden önce banka hesabını dövize çevirdiği için AKP iktidarı döneminde yargılandı, hapis cezasına çarptırıldı. Miktarı Saray’ın dişinin kavuğuna girmez!

Bu süreç de kapalı kapılar ardında kalmaz! Bunu ayrıca vurgulamış olalım!

Öndeki gecenin bir tarafı maçın sonucunu bilerek sahaya çıktı! Herkes heyecanla maçın sonu ne olur diye beklerken onlar “Hasılatımız ne kadar oldu” diye hesap yapmış olmalı...

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Söz konusu vurguncular bir yana önceki gecenin kalıcı fotoğrafı şu:

1- Faizsiz bankacılık adı altında “kâr payı” dağıttılar. Şimdi de faizleri indiriyoruz söylemiyle “kur payı” dağıtıyorlar. Her ikisinin özü de faiz politikasına teslim olmaktan başka bir şey değil.

2- Israrla şu vurguyu yaptı: Kambiyo rejiminden ve serbest piyasa ekonomisinden dönüş yok!

Bunun Türkçesi şu: Eyyy sıcak para kaynakları, size her türlü garantiyi veriyoruz. İstediğiniz faizi veriyoruz.

3- Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar garantili para kazanma yöntemi yok.

Hem faize, dövize bu kadar kafa tut, bir o kadar da çanak tut!

Yine fedakârlık eşit paylaşılacak:

“Feda” kısmı halka...

“Kârlık” kısmı ranta!

Girilen bu yolun da büyük riskleri var ama Saray için sorun değil. Nasıl olsa riski üstlenecek milyonlar var!

Gelinen noktada milyonlar daha büyük sıkıntıya girecek ama ekonominin daha iyiye gittiği duygusuna kapılacak!

Uyyy Saray...

Bu hesabın da tutarsa!

Kim tutar seni...