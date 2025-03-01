Sürecin şifreleri!

01 Mart 2025 Cumartesi

Kamuoyunun, en çok yüzde 20’sini bildiği yeni bir süreç başladı. Böylece önümüzdeki aylarda yapılacak baskın seçime dek, gündemin önemli bir maddesi netleşmiş oldu.

2023 seçimlerini PKK ile Millet İttifakı’nı bir gösterip “Hepsi terörist, terör destekçisi” diye yönlendirdiler. Önümüzdeki seçimleri bambaşka bir zemine oturtma hazırlığı yapıyorlar.

Olağanüstü pazarlıklardan sonra gelinen nokta önümüzde pek çok çatallı yolun olduğunu gösteriyor. 17.00 açıklamasının iki çağrıyı içerdiğini söyleyebiliriz:

1- Öcalan’ın Kandil’e yazılı çağrısı.

2- Öcalan’ın Saray’a sözlü çağrısı.

Yazılı çağrıda Öcalan, “Kongreyi toplayın, örgütü feshedin” dedi. Çağrının özeti şuydu:

Türkiye’de, bölgemizde, dünyada PKK gibi örgütlerin son kullanma tarihi doldu!

Sözlü çağrı kısa ve netti:

Devletle barışacağımız bütün hukuki adımları atın!

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DEM heyeti Öcalan’la 28 Aralık 2024, 22 Ocak 2025 ve son olarak 27 Şubat 2025’te görüştü. Son görüşmede oluşturulan yazılı açıklamanın 26 Şubat gecesi sabaha karşı tamamlandığı konuşuluyor. Sızan bilgilere göre Öcalan’ın öteden beri vurguladığı şuydu:

- İktidarın bize vereceği tüm sözler, bizim iktidardan isteyeceğimiz her şey yazılı olsun!

Bunda ısrar etti. Hatta bunlar madde madde de konuşuldu. Sonunda ortaya 17.00 bildirisi çıktı. Başta, kamuoyunun sadece yüzde 20’sini bildiği süreç derken bunu kastetmiştik. İktidar bu çağrının gereklerini zamana yayarak gerçekleştireceği konusunda ikna edici cümleler bulmuş olmalı!

Öcalan yazılı çağrısında özerklik ve benzeri her şeyi unutun diyor. Demokratik uzlaşma diyor. İstem bu aşamada şuna evrilmiş görünüyor:

Devlete ortak olmak!

Soru yanıtla devam edelim:

- Öcalan terör örgütünü nereden yönetti?

Suriye’den.

- En son nereden çıkarılıp Rusya, İtalya, Yunanistan, Kenya turunun ardından Türkiye’ye getirildi?

Suriye’den!

- PKK, başta silah olmak üzere lojistik desteğinin yarısından fazlasını nereden sağlıyordu?

Suriye’nin Lazkiye limanından.

- 2014’te Irak’ın kuzeyinden 5 bin kadar peşmerge Türkiye üzerinden nereye gitti?

Suriye’ye!

- Terör örgütünün uzantısı olarak büyüyen ve silahlı gücü 50-70 bin arası kabul edilen YPG nerede konuşlu?

Suriye’nin kuzeyinde!

17.00 bildirisinde Suriye’nin S’si var mı?

Yok!

Bu durum beş anahtarlı çelik kapı yapıp çatıyı açık bırakmak gibi bir şey!

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DEM heyetinin üç İmralı ziyaretinin yanı sıra Irak’a da gitmesi, Ankara’da Meclis zemininde yoğun temaslarda bulunması sürecin kalan yüzde 80’lik dilimine giriyor!

Barış tüm sağduyulu yurttaşların özlemi. “Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge” ne güzel olur. Böyle bir yola gidecek her adıma omuz vermek yurttaşlık borcudur. Böylesi yüksek bir hedefin öncelikle yurttaşa güven vermesi, hiçbir soru işaretini barındırmaması gerekir.

İktidarın başından beri tam resmi yayın organı Yeni Şafak dün şu manşetle çıktı:

“Samimiyseler, tarihi adım, PKK kendini lağvetmeli”

Aylarca temas kurup, işi bildiri noktasına getirip, sonra da uzaktan seyrediyormuş gibi durmak!

Tam AKP işi!

Bahçeli dün akşam saatlerinde ses verdi, yazılı bir açıklamayla gelişmeleri kutladı. MHP bu süreci ne kadar taşıyacak zamanla göreceğiz.

Daha çoook yazı-manşet kaldıracak bir sürecin içindeyiz. Fotoğrafın en büyüğü ise BOP haritası! Onu göz ardı ederek gelişmeleri okuyamayız.

BOP haritasından Sevr mürekkebi akıyor!

Karamsar bakmanın alemi yok.

Geçmişte ne haritalar yırttık!

Yine yırtarız!