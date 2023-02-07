Boşta geçen süreleri borçlanabilir miyim?

07 Şubat 2023 Salı

Soru: 1989/Aralık SSK girişim var. Yaşım 58. Askerlik borçlanmasını da yaptım. 2017 yılında prim ödemeyi dondurdum. Gün eksiğim var. Eksik günlerimi ödeyerek emekli olabiliyor muyum? Yoksa bir yere giriş yapıp primleri aylık olarak ödeyerek mi hakkımı kazanabilirim? K. Kazım B.

Sigortalılık başlangıç tarihiniz 8/9/1999 öncesi olduğundan EYT kapsamındasınız. Meclis’te görüşülmekte olan EYT düzenlemesi bu şekilde yasalaşırsa SSK kapsamında 3600 günden emekli olmak için 60 yaşı doldurmanız gerekecek. Askerlik borçlanması yaptığınız halde gün koşulunuzun oluşmadığını belirtiyorsunuz. Eksik sürelerin primlerini ödeyerek hizmet kazanma şeklinde bir borçlanma türü yok. Dolayısıyla 60 yaşı doldurup SSK kapsamında çalışarak en az 3600 günü tamamlamanız gerekiyor.

Soru: 2009-2014 yılları arası belde belediye başkanlığı yaptım 2018’de emekli oldum, 60 yaşından sonra makam tazminatını alabilir miyim? Osman K.

2023/Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giren 5510/ek 21. maddesi gereğince, 2008/Ekim öncesi veya sonrası ayrımı yapılmaksızın seçimle iş başına gelip en az iki yıl belediye başkanlığı yapanlardan; emekli aylığı bağlanan veya bağlanacak olanlara herhangi bir yaş veya prim gün sayısı aranmadan fiilen yaptıkları belediye başkanlığı türüne göre makam ve buna bağlı temsil veya görev tazminatı ödeniyor. 2008/Ekim sonrası belediye başkanlığı yaptığınızdan Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat etmeniz halinde, yaptığınız belediye başkanlığı türüne göre yaş koşulu aranmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 1/2/2023 tarihi itibarıyla tazminatlarınız ödenir. 1/1/2023 tarihi itibarıyla belde belediye başkanlarına ödenen makam tazminatı 650.53 TL, görev tazminatı ise 3.252.63 TL’dir. Bu miktarlar aylığınıza ilave edilerek ödenir.

Soru: Kız kardeşim 1980 doğumlu olup 1/8/1998 tarihli sigorta başlangıcı ve toplamda 2046 günü var. İki çocuğu için doğum borçlanması, geri kalan prim günlerini yurtdışı borçlanması yaparak tamamlayabiliyor. Yurtdışı borçlanması Bağ-Kur kapsamında sayılmakla birlikte kardeşim SSK kapsamında emekli olmak istiyor. Nasıl emekli olabilir? Serdar B.

Halen Meclis’te görüşülmekte olan EYT düzenlemesi bu şekilde yürürlüğe girerse kardeşinizin sigortalılık başlangıcına göre SSK kapsamında emeklilik koşulları, 20 yıllık sigortalılık süresi ve en az 5975 prim gün sayısıdır. Ancak, kardeşinizin mevcut gün sayısı ve doğum borçlanması (2046+1440=3486) ile kanunda aranan prim gün sayısını tamamlaması mümkün görünmüyor. Yurtdışı borçlanması yaparsa 5975-3486=2489 günü Bağ-Kur kapsamında sayılacağından SSK kapsamında emeklilik hakkı düşer. Bağ-Kur kapsamında emekli olması için de en az 7200 prim gün sayısını doldurması gerekir. SSK kapsamında emekli olmak için son 1260 günün SSK kapsamında geçmesi gerekiyor.

Soru: 10/08/1977 doğumlu kadın sigortalıyım. Bağ-Kur kapsamında hizmete başlama tarihim 29/4/2008, SSK kapsamında ise tescil tarihim 1/4/2012, prim ödeme gün sayım 5222. Ne zaman emekli olabilirim? Güney Ç.

29/4/2008 tarihinde Bağ-Kur kapsamında sigortalılık başlangıcınız bulunmakla birlikte 1/4/2012 tarihinden itibaren SSK’li olarak çalıştığınızdan bu kapsamda emeklilik durumunuz; 58 yaş 7000 gün veya 58 yaş 25 yıldan beri sigortalı olup en az 4500 prim gün sayısıdır. Yaş koşulunuz 2035, 25 yıllık sigortalılık süresi ise 2033 yılında doluyor. Dolayısıyla bu tarihlere kadar kanunda öngörülen prim ödeme gün sayısı koşullarını yerine getirmeniz halinde emekli olabilirsiniz.

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