Hizmet borçlanmaları bazen düşürebilir!

30 Mayıs 2023 Salı

Soru: Sigortalı çalışmaya başladığım tarih 1/2/1999 olup EYT kapsamındayım. Halen çalışıyorum 25 yıllık sigortalılık süresi koşulum 1/2/2024 tarihinde yerine gelecek. Bu arada 1996/Temmuz-1997/Mart süresinde 240 gün askerlik hizmetimi yaptım. Askerlik hizmetimi borçlansam daha erken emekli oluyorum. Askerlik hizmetimi hangi tutar üzerinden borçlanırsam daha yüksek aylık bağlanır? SGK sisteminden hesaplattığım aylığıma esas bilgiler şöyle:

2000 öncesi: Gösterge 13275, ABO 1: 65.8, gün 314,

2000-2008/Eylül arası: OYK: 38.008.80, ABO 2: 59, gün 2967,

2008/Ekim sonrası: OAK: 35.363.40, ABO 3: 45.27 gün 4707.

Toplam gün 7988. Yüksek aylık almak için borçlanmamı nasıl yapmalıyım? Murat Y.

Hizmete başlama tarihiniz 1/2/1999. 2000 öncesi sadece 1999 yılında hizmetiniz var. 1996-1997 yıllarında geçen 240 günlük askerlik hizmetinizi ilgili yılların asgari ve azami kazançları üzerinden borçlanmanız halinde prime esas kazançlarınız ve ortalamaları şöyle olacak.

Mevcut durumda sadece 1999 yılı hizmetinize göre 2000 yılı öncesi gösterge rakamınız, üst gösterge tablosundan 13275 olarak belirlenmiş. Askerlik hizmetinizi ister asgari ister azami kazanç üzerinden borçlansanız bile, yeniden belirlenen yıllık ortalama kazançlarınız en düşük gösterge olan 9475’e tekabül ediyor. Yani hizmet borçlanmaları her zaman aylık miktarını artırmaz. Bazen de düşürür. 2000 öncesi aylık miktarınız 13275x12.000xYüzde 65.80=104.82 TL olarak hesaplanacakken askerlik hizmetini borçlanırsanız 9475x12000xYüzde 72=81.86 TL’ye düşer. SGK sisteminde hesaplanan 20.890.83 TL aylık tutarı doğru. 240 günlük askerlik hizmetinizi asgari veya azami kazanç üzerinden borçlanırsanız aylık tutarınız 20.665.03 TL’ye düşüyor yani aylığınız 225.80 TL azalıyor. Dolayısıyla 8 ay daha erken olmak ve bu kadar ay fazla aylık almak için aylık miktarınızı düşürmeyin. Çünkü emekli aylığı, ömrünüz boyunca size, vefatınız halinde de hak sahiplerinize ödenecek uzun süreli bir aylık. Buna göre, aylık miktarınızı düşürmek istemiyorsanız borçlanma yapmayın ve 25 yıllık sigortalılık süresinin dolmasını bekleyin.



