Denizi, boğazı ve tarihi ile dolu dolu Çanakkale

29 Eylül 2023 Cuma

Çanakkale en güzel gezi noktalarından biri. Rüzgârı ile bazen baş döndüren bu kentin dört bir yanında ziyaret edebileceğiniz pek çok nokta bulunuyor. Önceki yazılarımda Geyikli ve Assos'un güzelliklerinden bahsetmişitm. Bu yazımda ise Çanakkale'yi keşfedeceğiz.

Öncelikle Çanakkale'yi biraz tanıyalım. Çanakkale'de yaklaşık 200 bin kişi yaşıyor. Kente adım attığınız andan itibaren "Burası yaşanılabilir bir şehir" düşüncesine kapılıyorsunuz. Bölgede ilk yerleşim yaklaşık 6000 yıl öncesine Bakır Çağı'na dayanıyor. Kenti gezerken bu köklü geçmişin izleriniyse her bir köşede görüyorsunuz. Farkı kültürlere ev sahipliği yapan Çanakkale, Asya ile Avrupa arasında bir köprü konumunda. Çanakkale'yi keşfederken kültürel zenginliği kentin mimarisinden dokusuna kadar fark ediyorsunuz.

ÇANAKKALE KORDON

Kordon deyince akla İzmir gelse de Çanakkale de uzun bir sahile sahip. Çanakkale kordonda boğaz havasını içinize çekerek yürüyüş yapabilir, kafe ve restoranlarda oturabilirsiniz.

TRUVA ATI

Çanakalle kordonda devasa Truva atı heykelini göreceksiniz. Bu heykel, Brad Pitt'in başrolünde oynadığı "Troy" filminde kullanılmış. Filmin çekimlerinin bitmesinin ardından ise Japonya üzerinden aktarmalı olarak gemiyle önce İtalya'ya, ardından Türkiye'ye taşınmış. Yat limanındaki teknelerin de bulunduğu alanda sergilenen Truva atı Çanakale'de görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

SAAT KULESİ

Çanakkale Feribot İskelesi'ne çok yakın bir konumda bulunan saat kulesinin çevresi restorasyon nedeniyle kapalı. Çanakkale Saat Kulesi kentte İtalyan Konsolosluğu yapan Emile Vitalis adlı tacir tarafından 1897 yılında inşa ettirilmiş. Dört cephesinde birer saat yer alan kulenin ikinci katında bir balkonu bulunan saat kulesinin en altında güney cephesinde bir kapı, kuzeyinde 1889 yılında Musevi tacir İlya Halyo tarafından yaptırılan bir çeşme yer alıyor.

YALI HAN'DA BİR KAHVE

Saat kulesinin yaklaşık 150 metre ilerisinde bulunan Yalı Han 1800'lü yıllarda inşa edilmiş. Yalı Han'da ağaç yaprakları altında damla sakızlı bir Türk kahvesi molası vermeyi unutmayın.

AYNALI ÇARŞI

Yalı Han'daki kısa molanın ardından rotamızı Çanakkale Aynalı Çarşı'ya çeviriyoruz. Yaklaşık 5 dakika yürüdükten sonra Aynalı Çarşı'ya ulaşıyoruz. Çanakkale türküsüne de konu olan Aynalı Çarşı, İstanbul'un Mısır Çarşısı'nı anımsatıyor. Aynalı Çarşı içerisinde bulunan dükkânlar hediyelik ve süs eşyaları satıyor.

MÜZELER

Çanakkale Savaşı’ndan günümüze kalan objelerin sergilendiği müzenin ikinci katında bulunan ve “Tarih Kitabı”-“Anılar ile Kent” konseptinin işlendiği 2 adet sabit sergi salonunun birincisinde; Çanakkale bölge mitolojisine ait öyküler, “Efsaneler” başlığı altında anlatılmakta.

ÇANAKKALE DENİZ MÜZESİ

4 bölümden oluşan Çanakkale Deniz Müzesi geniş bir alana yayılmış. Müzenin içerisinde 1462-63 yıllarında İstanbul'un savunulması amacıyla boğazın en dar yerine yaptırılan iki kaleden biri olan Kala-i Sultaniye (Çimenlik Kalesi) ve Çanakkale Deniz Savaşlarında tarihi değiştiren Nusret Mayın Gemisi'ni görebilirsiniz. Müzeye girişte müze kart geçerli.

Bu noktaya kadar ziyaret ettiğimiz tüm yerler yürüme mesafesinde. Kısa bir araç yolculuğu ardından bir sonraki durağımız Hamidiye Tabyası Parkı oluyor.

HAMİDİYE TABYASI PARKI

Boğazın güvenliğinin sağlanması için 1890’lı yıllarda Sultan II. Abdülhamid tarafından Asaf Paşa’ya yaptırılan Hamidiye Tabyası 2018 tarihinde müze olarak hizmet vermeye başlamış. Hamidiye Tabyası, Çanakkale Savaşları Tarih Müzesi, Kültür Park ve Minyatür Gelibolu alanından oluşuyor. Anadolu Hamidiye Tabyası 40 bin metrekarelik yeşil alanı bölge halkının sevdiği dinleme alanlarının başında yer alıyor.

RADAR TEPESİ

Anadolu Hamidiye Tabyası'nı gezdikten sonra Çanakkale'yi yukarıdan göreceğimiz Radar Tepesi'ne ulaşıyoruz. Çanakkale Karasal-Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi 2021'de hizmete gimiş. 312 metre rakımlı Radar Tepesi mevkiinde yer alan kulenin yüksekliği 98 metre. Bünyesinde bir kültür merkezi ve restoran bulunduran kule, aynı zamanda seyir terası olarak kullanılıyor. Muhteşem bir Çanakkale manzarası için radar tepesine uğramayı unutmayın.

DENİZ MOLASI

Çanakkale'nin serin ve temiz boğaz suyunda yüzmek için en doğru adres Güzelyalı Plajı. Güzelyalı, Çanakkale Merkeze yaklaşık 20 dakikalık mesefade. Denizi kumlu ve temiz. Güzelyalı Plajı serin suları ile ziyaretçelerine boğazda keyifli bir yüzme deneyimi sunuyor. Ancak boğazın sert rüzgârlarıyla dalgalanan denizde yüzmek her zaman mümkün olmuyor. Çanakkale'de yüzmek istiyorsanız ağustos ayının başları doğru bir zaman dilimi olacaktır. Çanakkale merkeze daha yakın olan Dardonas sahili de yüzmek için keyifli bir nokta.