Türkiye'nin 2025 turizm karnesi
Nilay Küçük
Türkiye'nin 2025 turizm karnesi

06.02.2026 04:00
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2025 yılında Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı bir önceki seneye göre yüzde 2,68 artışla 63 milyon 941 bin olarak kayıtlara geçti. Ocak-Aralık döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 0,26 artışla 52 milyon 775 bin oldu.

2025 toplam ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 2,68’lik bir artış var. Kağıt üzerinde olumlu görünen bu tablonun ayrıntısına indiğimizde ise soru işaretleri beliriyor.

Toplam büyümeyi asıl sırtlayan, yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın gelişi olmuş. Bu veriye göre yurtdışından gelen yurttaşlarımızın sayısı 11 milyon 166 bin olarak ifade edildi. Yabancı turist sayısındaki binde 2,6'lık bu artış, turizmde bir büyümeden ziyade 'mevcut durumu koruma çabası' olarak yorumlanabilir.

Küresel enflasyon ve ülkemizdeki maliyet artışları, Türkiye’yi 'ucuz destinasyon' olmaktan çıkardı. Fakat bu durum ülkeyi 'yüksek gelir grubu destinasyonu' seviyesine de taşımadı. Bu sıkışmışlık, yabancı turist sayısındaki durağanlığın temel sebebi olabilir.

Sadece Rusya ve Almanya, toplam yabancı turistin yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. Bu iki pazarda yaşanacak en ufak bir jeopolitik veya ekonomik sarsıntının, turizm sektörümüzde nasıl bir türbülans yaratacağını tahmin etmek zor değil. Pazarı çeşitlendirme stratejileri (Uzak Doğu, Amerika vb.) kâğıt üzerinde kalsa da henüz rakamlara güçlü bir şekilde yansımış görünmüyor.

Aralık ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, 265 bin ziyaretçi ile Almanya zirveye yerleşirken 258 binle Bulgaristan ikinci sırada yer aldı. Bulgaristan’ı 254 binle İran, 225 binle Rusya ve 106 binle Gürcistan izledi.

Aralık ayında yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 7,92 artması kuşkusuz sevindirici. Ancak zirvedeki ülkelere baktığımızda (Bulgaristan ve İran), bu artışın bir 'deniz-kum-güneş' ya da 'kültür turizmi' başarısından ziyade 'alışveriş turizmi' olduğunu görüyoruz. Özellikle Bulgaristan ve İranlı ziyaretçilerin aralık ayındaki yoğunluğu, yerel esnaf için can suyu olsa da bu durumun sürdürülebilir bir turizm modeli olup olmadığı tartışmaya açık.

 

