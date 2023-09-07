Eskişehir'de dolu dolu bir gün

07 Eylül 2023 Perşembe

Eskişehir, uzun yıllardır 'öğrenci dostu şehir' olarak anılıyor. Bunun nedenini Eskişehir'i ziyaret ettiğinizde anlıyorsunuz. Ayrıca şehir bir günde gezilebilecek pek çok noktası ile günübirlik ziyaretçilerin de kalbini kazanıyor.

MÜZELERİ VE RENGARENK EVLERİ İLE ODUNPAZARI

Eskişehir İstanbul'a ortalama 3 saat uzaklıkta. Ankara'ya ise 2 saatlik mesafede. Hızlı tren ile ulaşım seçeneğinin olması Eskişehir'i hafta sonları tercih sebebi yapıyor.

Erken saatlerde Eskişehir'e ulaştıktan sonra Odunpazarı'nda kahvaltı ile günübirlik gezimiz başlıyor. Lezzetli ve doyurucu bir kahvaltı sonrası rengarenk Odunpazarı evleri önünde bol bol fotoğraf molası veriyoruz. Odunpazarı'nda ziyaret edebileceğiniz pek çok nokta bulunuyor. Ve bu noktaların neredeyse hepsi yürüme mesafesinde. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi Odunpazarı'nda görülmesi gereken müzelerin başında geliyor. Ahşap Eserler Müzesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Odunpazarı Modern Müze, Kurtuluş Müzesi, Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Galerisi de Odunpazarı'nda ziyaret edebileceğiniz noktalardan. Atlıhan El Sanatları Çarşısı'ndan hediyelik eşya satın almadan Odunpazarı'ndan ayrılmayın.

VENEDİK DEĞİL ESKİŞEHİR

Eskişehir'e gelip de Porsuk Çayı'nda gondol sefası yapmadan dönmek olmaz. Porsuk Çayı'na gitmek üzere rotamızı Adalar'a çeviriyoruz. Adalar deyince aklınıza İstanbul'daki Prens Adaları geliyor olabilir. Ancak Adalar, Porsuk Çayı kenarındaki bölgeye verilen isim. Porsuk Çayı'nı gondol ya da tekneler ile dolaşabilirsiniz. Gezi tekneleri Porsuk Çayı'nı baştan sona dolaşıyor. Bu gezide çayın etrafına konuşlanmış kafe ve restoranları göreceksiniz. Daha nostaljik bir deneyim için gondolu tercih edebilirsiniz.

MASALSI BİR YAŞAM ALANI: SAZOVA

Porsuk Çayı'nın ardından Eskişehir'in tematik parkı Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'na doğru yola çıkıyoruz. Ancak öncesinde küçük bir müze olan Devrim Arabaları Müzesi'nde kısa bir mola veriyoruz. Burada Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil olan Devrim arabasını ziyeret edip yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 10 dakikalık bir araba yolculuğunun ardından Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'na ulaşıyoruz.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde Masal Şatosu, Kalyon Gemisi, Bilim Deney Merkezi, Sabancı Uzayev ve Su Altı Dünyası bulunuyor. Park içinde bulunan 25 bin metrekarelik gölette su sporları yapılıyor. Bu devasa yeşil alan genç, çocuk, yaşlı, birçok insan için keyifli anlar sunuyor. Ancak bu keyifli alanın içinde maalesef hayvanat bahçesi de bulunuyor.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ESKİŞEHİR'DE NE YENİR?

Eskişehir denince akla gelen ilk yemek tabii ki çibörek. Çiböreğin en güzeli Eskişehir'in Alpu ilçesinde yapılıyor. Ancak merkezde de Alpu çiböreğini yiyebileceğiniz birçok nokta var. Eskişehir'de yemeden gitmemeniz gereken bir diğer lezzet de Balaban kebabı. Talkan kurabiyesi ve Met helvası da Eskişehir'in yöresel lezzetlerinden.

ESKİŞEHİR'DE ZİYARET EDİLEBİLECEK DİĞER YERLER

Eskişehir'i tepeden izlemek istiyorsanız Şelale Parkı'nı ziyaret etmelisiniz. Şehre hâkim bir noktada bulunan Park, 38 bin metrekare alanda muhteşem bir Eskişehir manzarası eşliğinde vakit geçirilebilecek bir alan.

Denizi olamayan Eskişehir'in bir plajı da var. Türkiye'nin ilk yapay plaj özelliğini taşıyan Kent Park, 350 metre uzunluğundaki plajı ile yaz aylarında denize gidemeyen kent halkını ağırlıyor.

Eskişehir, İstanbul'a yakınlığı, uygun fiyatları ve gezilebilecek pek çok noktasıyla hafta sonu seyahati için biçilmiş kaftan. Eskişehir, yılın dört mevsiminde de güzellikleriyle ziyaretçilerini memnun ediyor.