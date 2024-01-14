Nilay Küçük
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İstanbul en güzel buradan seyrediliyor: Yoros Kalesi

14 Ocak 2024 Pazar

İstanbul'un en güzel kaçış noktalarından biri Anadolu Kavağı. Anadolu Kavağı'nın en ihtişamlı yapısı da tabi ki Yoros Kalesi. 

Yoros Kalesi, antik dönemlerden beri stratejik bir konumda bulunması nedeniyle birçok medeniyetin ilgisini çekmiş. Antik dönemde Yunanlılar tarafından kurulan kalenin adı "Hieron"du. Roma İmparatorluğu'nun hüküm sürdüğü dönemde, kale savunma amaçlı genişletilmiş ve daha sağlam hale getirilmiş. Bizans İmparatorluğu döneminde, kale birçok kez el değiştirmiş ve önemli bir stratejik nokta olarak kullanılmış.

Osmanlı İmparatorluğu'nun İstanbul'u fethetmesiyle birlikte, Yoros Kalesi Osmanlı egemenliğine geçmiş ve Boğaz'ın güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmış. Kale, Osmanlı döneminde restore edilmiş ve topçu birlikleriyle güçlendirilmiş.

Yoros Kalesi, boğazın girişinde, yüksek bir tepe üzerinde konumlanmış. Kaledeki en etkileyici özelliklerden biri, Karadeniz'in ve Boğaz'ın muazzam manzarasını sunan yüksek noktalardan birinde bulunması.

Yoros Kalesi, tarih meraklıları ve manzara tutkunları için ideal bir ziyaret noktası. İstanbul'un kalabalığından uzaklaşmak ve sakin bir atmosferde geçmişe doğru bir yolculuk yapmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası.

Kale, çevresindeki kahvaltı mekanları nedeniyle tatil günleri kalabaklıklaşsa da büyüleyici manzarası buna değiyor.

 


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