ABD’nin karadeliği - Hasan EREL

23 Aralık 2022 Cuma

Pentagon, ABD Savunma Bakanlığı’nın kısa adıdır. Adını Washington DC’deki ünlü devasa beşgen bina yapısından alır. Şimdi size, her şeyin hesabının verilmek zorunda olduğu ABD’de, Pentagon’un 21 trilyon doları açıklayamadığını söylesem inanır mısınız?

Evet doğru. Pentagon beşinci kez denetlendi. Ve denetçiler beşinci kez başarısız olduklarını açıkladılar.

İNGİLTERE’NİN GSYI·H’SİNDEN FAZLA

The Hill gazetesine göre, “Savunma Bakanlığı beşinci denetiminde başarısız oldu, varlıklarının yarısından fazlasını açıklayamadı.” Gezegendeki en büyük savaş makinesi her yıl yaklaşık 1 trilyon dolar harcıyor.

Federal yasalar, 1990’dan beri tüm devlet kurumlarının denetimlerini mecburi kıldı. ABD’nin dolardan sonraki en büyük vurucu gücü olan Pentagon, beş yıl öncesine kadar bu zorunluluğu görmezden geldi.

Bundan önce de Kongre’de kimse federal yasalara uymalarını talep etmedi! Ancak bu denetim yapılmasa bile, Amerikan halkı sonunda 1998’den 2015’e kadar Pentagon’un defterlerinde açıklanamayan 21 trilyon dolarlık mali düzenleme olduğunu öğrendi.

Bu iş nereden ve nasıl başladı o da ilginç. Ekonomi profesörü Mark Skidmore, 2016 yılında eski Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Catherine Austin Fitts’in, Pentagon Genel Müfettiş Ofisi’nin 6.5 trilyon dolar değerinde açıklanmayan harcama bulduğunu söylediğini duydu. Skidmore, “6.5 milyar dolardır herhalde, trilyon olamaz” diye düşündü. 6.5 trilyon dolar, İngiltere’nin yıllık GSYİH’sinden fazlaydı. Skidmore bu kez başmüfettişin raporuna baktı ve evet, 2015’te açıklanamayan harcama rakamı 6.5 trilyondu!

‘ÖNEMSİZ’ MUHASEBE İŞLERİ

Forbes dergisinin Aralık 2017’de bildirdiği gibi, Skidmore ve Fitts, 1998 yılına kadar uzanan benzer raporlar buldular. Pentagon, 1998-2015 arasında 21 trilyon dolarlık kaynağı belirsiz harcama yapmıştı.

The Nation dergisinden Dave Lindorph bununla ilgili bir makale yazdı. Ancak “Pentagon’un Devasa Muhasebe Sahtekârlığı Ortaya Çıktı” başlıklı makale daha sonra internet sitesinden silindi.

Pentagon yöneticileri Kongre’yi yanıltmak ve bütçelerini artırmak için uzun süredir muhasebe sahtekârlığı yapıyordu.

The Nation dergisi şöyle yazmıştı: “2015’te 6.5 trilyon doların bir kısmının kaynağını ortaya çıkarabilecek 16 binden fazla kayıt silindi.”

Teftiş raporundan: “Pentagon’un yaklaşık 2.9 milyon personeli, 19 bin 700 uçak ve 290’dan fazla gemi dahil ekipman ve silahlarının muhasebe kayıtları sorunlu.”

Mesela Pentagon 800 milyar dolarlık gayrimenkulünü açıklayamıyor.

Pentagon’un nerede neye sahip olduğu hakkında fikri yok ve bunların kullanılıp kullanılmadığını bilmiyor. Küresel olarak 30 milyon dönümlük araziniz olduğunda işler karışıyor sanırım. Müfettişler, ordu veri tabanına göre 0012, 1776, 2201 ve 3013 yıllarında tesislerin incelendiğini buldu!

Bu sırada trilyon dolarlık F-35 savaş uçakları koltuk ısıtıcıları ne zaman çalıştırılsa alev alıyor. Ukrayna’ya gönderilen silahlar mafyanın eline düşüyor, bazıları Afrika’da bulunuyor.

Pentagon’un 1945 sonrası çıkardığı savaşlarda 20 milyonu aşkın insanın öldüğü göz önüne alınırsa, neden “önemsiz” muhasebe işleriyle uğraşamayacak kadar meşgul olduğu anlaşılabilir.

HASAN EREL

GAZETECİ