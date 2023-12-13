Asıl şaşırılması gereken! - AYBARS KUDAY

13 Aralık 2023 Çarşamba

Bizim ülkemizde trafikte elinde silahla yol alan insanlar var. Arabasında eşiyle birlikte giderken yol kavgası sebebi ile bir şehir magandasından tekme tokat dayak yiyen, omuzu kırılan, hastanelik olup ameliyat geçiren ve iş göremez raporu alan eski milli futbolcu var.

Hakem odasını ana avrat küfür ederek basan, hakemlere türlü türlü tehditler savuran ve işlediği suç oranında ceza almayan kulüp başkanı var.

Maç içinde küfür edip centilmenliğe aykırı davranışta bulunan ve bunun sonucunda da komik bir şekilde kazandıkları paraların yanında adeta cep harçlığı gibi kalan göstermelik cezalar alan kulüp yetkilileri/teknik direktörler var.

‘Astığım astık, kestiğim kestik’

Türkiye’nin dört bir yanında koro halinde hakemin veya sporcunun annesine, hatta ve hatta kadın basketbol milli takımında kaptanlık yapmış olan bir oyuncunun anneannesine kadar küfür eden, sakatlanarak acı içinde sedye ile oyundan çıkan oyuncunun ardından cenaze marşı söyleyen ama maçtan sonra “muhteşem taraftarlar” diye yüceltilen taraftar grupları var.

“Hakemler ayağını denk alsın, taraftarımıza buradan çağrıda bulunuyorum, bunlara nefes aldırmasın” diyen ve hiçbir ceza almayan kulüp başkanları var.

Reyting kazanma uğruna sadece kavga, nefret söylemleri, tehdit, dedikodu, kutuplaşma, “astığım astık, kestiğim kestik” mantalitesini ön plana çıkaran yarışma programları var.

Üçüncü sayfa haberlerini yine reyting uğruna sabah programlarında izleyicilerin gözüne soka soka izlettiren, yeri geldiğinde katilleri bile canlı yayına çıkaran sabah programları var. Ve bunlar bizim ülkemizde en çok rağbet gören, en çok izlenen programlar.

Bu kültürel yozlaşmaya artık bir dur demek için bir kulüp başkanının maçtan sonra hakeme yumruk atıp, bir kulüp yetkilisinin de aynı hakeme yerdeyken kalleşçe tekme atmasını mı beklemek gerekirdi?

Yozlaşan bir kültür

İbret olması açısından bu eylemi gerçekleştiren kulübün taraftar grubunun yapmış olduğu basın açıklamasını da aşağıda noktasına virgülüne dokunmadan sizlerle paylaşmak isterim:

“Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu: Bugün, dün, geçen sene, her zaman yapılan hakem hataları, art niyetler, hakkımızı yemeler ve daha niceleri sabrımızı son derece taşırmıştır. Bu son yaşanan olaylar da bunun göstergesidir. Son zamanlarda yaşanan bu olayların bu seviyeye gelmesinin tek sorumlusu TFF ve hakem(!) olan şahıslardır. Sadece belirli düzende hareket eden ve o düzende kararlar veren hakemlerin yaptıkları artık haddi fazlasıyla aşmıştır. Bugün olaylardan dolayı sabrı taşan Faruk Koca’nın sonuna kadar arkasındayız!”

Yeri geldiğinde müdahale edilip gerekli cezaların verilmediği ve gün geçtikçe daha da yozlaşan bir kültürün çoğunluk tarafından benimsendiği ve garipsenmediği bir ortamda bu ve bu gibi sonuçların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamak asıl şaşılacak şeydir.



AYBARS KUDAY - SPORCU

