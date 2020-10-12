Atatürk, Kemalizm ve Cumhuriyet - M. Hüsnü BOZKURT
20. yüzyıl başında fiili işgal, iç kargaşa ve savaşla siyasetsizleştirilip, devletsizleştirilerek yok edilmek istenen Anadolu insanı, bugün de zihinsel İşgal, Oklu Terör ve Emperyal saldırılarla yine ülke ve ulus olarak bölünme tehdidi ile karşı karşıya.
Batı Emperyalizmi yüzyıllardır sömürdüğü İslam dünyası’nda (petrol coğrafyasında) kötü (!) örnek Laik bir Cumhuriyet, düzenine çomak sokacak Antiemperyalist bir devlet ve bağımsızlığından ödün vermeyen bir ulus istemiyor.
Tuzak aynı tuzak; dün
SEVR’di adı, bugün BOP!
1918 de Mondros Mütarekesi ile siyasetsizleştirilen, işgal edilip orduları dağıtılarak fiilen devletsizleştirilen Türkiye Halkı (ki Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bu halka Türk Milleti diyor), boynuna dolanan esaret ve zillet zincirlerini Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 3 yıl 3 ay 22 gün süren Milli Mücadele ile kırarak bağımsızlığını kazanmış, Lozan'da dünyaya kabul ettirmiştir.
Mustafa Kemal Paşa'nın kasım 1918’de İstanbul’a dönüşünden, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışına kadarki 6 ay ve Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara güzergâhındaki 1 yılı bulan akıl almaz zorluklarla dolu çalışmaları çok önemlidir.
Ulusal Bağımsızlık Savaşı'mızın bu hazırlık dönemi iyi bilinmeli, çok iyi anlaşılmalıdır. Bu dönem incelendiğinde; Atatürk’ün
Devrimciliği, örgütçülüğü,
akıl ve bilim yolundan şaşmayan kararlılığı ve dehası görülmektedir.
Mustafa Kemal, İstanbul’daki 6 ayı; yüzlerce görüşme yaparak, ülke ve dünya koşullarını, işgal kuvvetleri ile Saray ve hükümetinin niyet, olanak ve yeteneklerini anlamaya çalışarak, neleri, ne zaman, nasıl, kimlerle yapabileceğini araştırarak değerlendirmiştir.
Samsun’a 9. Ordu Müfettişi olarak çıkmış, bu görevin olanaklarını çok kısa süre kullanabilmiş, Temmuz 1919’dan itibaren - kendi deyişi ile - bir ferd-i millet olarak çalışmıştır.
Milletin azim ve kararını harekete geçirme amaçlı kongreler ( örgütlenme ) süreci olan bu hazırlık dönemi sonunda 23 Nisan 1920’de TBMM açılmış, ardından düzenli ordu kurulmuştur
Atatürk Samsun’da göreve başlar başlamaz bütün Komutanlık, Mutasarrıflık ve Valiliklere birliklerin terhis ve silahlarının işgalcilere teslim edilmemesini emretmiş, böylelikle kurmayı planladığı düzenli ordunun çekirdeğinin korunmasını sağlamıştır.
Havza Genelgesi ile işgale direnileceğini duyurmuş, Amasya Tamimi ile “milletin istiklalini yine milletin azim ve kararının (Ulusal Egemenlik) kurtaracağını “yurda ve dünyaya ilan etmiştir.
Erzurum Kongresi’nde Doğu İlleri Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerini bir araya getirerek Sivas’ ta toplanacak büyük kongreye katılma kararı aldırmış, Sivas’ ta bütün Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk cemiyetllerini tek çatı altında toplayarak Heyet-i Temsiliyesini oluşturmuş, böylelikle - daha başlarken -Milli Mücadele’nin meşruiyet kaynağının Millet İradesi olduğunu tarihe kaydetmiştir.
"ÜSTİNSAN"
Mustafa Kemal bir bilge’dir, Nietzsche’nin deyişiyle bir "Üstinsan"’dır.
Selanik’in orta halli ailesinin yetim çocuğunu bir kaya kütlesi gibi
almış; Rüştiye, İdadi, Harbiye, Manastır, Şam, Trablus, Çanakkale, Bitlis, Muş,
Halep, Diyarbakır, Adana, İstanbul taşımış, okudukları, gördükleri ve yaşadıklarından
öğrendikleriyle yıllar boyunca milim milim yontmuş, 19 Mayıs 1919’da Samsun rıhtımına görünürde ‘Sarı Paşa’yı, ama aslında kendi inşa ettiği - adı henüz konmamış - Atatürk’ü çıkarmıştır.
Adeta Michelangelo' nun Floransa Akademi Galerisi' nde hayranlıkla seyredilen Rönesans başyapıtı Davut heykeli gibi, kendi heykelini dikmiştir o rıhtıma, heykelleri yurt ve dünya meydanlarına dikilmeden yıllar önce...
Atatürk “Benim iki büyük eserim vardır...” demiştir, doğrudur ama en büyük eseri tartışmasız kendi yaptığı kendisidir!
HER ŞEYİN FARKINDA
İngiltere ile Fransa ve İtalya arasındaki çıkar çatışmalarını da incelemiş, kullanmıştır, Bolşevik Rusya ( SSCB )'nın İngiliz emperyalizminin Kafkas Seddi planlarını engellemek için Milli Mücadele'yi desteklemek zorunda olduğunun da farkındadır...
Attığı her adım tüm olasılıklar ve ayrıntılar düşünülerek yapılmış usta işi birer satranç hamlesidir. En büyük şanssızlığımız, en büyük şansımız Atatürk’ün 20 - 25 yıl daha yaşayamamış olmasıdır belki, kim bilir?
Erzurum Kongresi 5 ilden gelen 56 delege ile toplanmıştır.
Sivas Kongresi 4 Eylül 1919’da sadece 31 delegenin katılımı ile (İstanbul heyetinin gelmesiyle 41 ) açılmıştır.
23 Nisan 1920’de Meclis, ulaşım zorluklarını aşıp Ankara’ya gelebilen 115 milletvekili ile çalışmaya başlamıştır.
Ve onları bir araya getirmeyi, bir arada tutmayı beceren Sarı Paşa…
Hepsi budur!
Milletten başka SEVGİLİ, vatandan başka AŞK bilmeyen bir avuç insan…
TARİHSEL GERÇEKLİK
Bugün milyonlar “MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİYİZ“ diyorsa nedeni budur.
Ve hiç unutulmamalıdır; Atatürk olmasaydı ne Kurtuluş Savaşı
olurdu, ne bağımsız Türkiye Cumhuriyeti…
Tarihin gerçeği budur. Tarih; hamaset, hurafe, kafasında fesle dolaşan meczupların hezeyanları ya da profesör unvanlı çakma tarihçilerin zırvaları değildir.
Tarih Bilimdir! Bilim; nankörlük etmez, yanıltmaz, aldanmaz ve aldatmaz. Nitekim Ali Fuat
(Cebesoy) Paşa yıllar
sonra bir röportajında “ Biz olmasaydık da Atatürk yine
birilerini bulup yapardı, ama O olmasaydı hiçbirimiz yapamazdık” diyerek bu
gerçeği teslim etmiştir.
Tarih; ibret almayanı, çarpıtmaya kalkanı, yalan tarih yaratmaya çalışanı eninde sonunda ve mutlaka çarpar, rezil eder.
Milli Mücadele; güçlü ve varsıl olunduğu için değil, tarih doğru değerlendirildiği, bilgi ile hareket edildiği ve haklı olunduğu için kazanılmıştır.
İstanbul’da Padişah ve hükümeti varken, Anadolu’nun dört bir yanı düşman çizmesi altındayken
Atatürk ve bu bir avuç insan dünyaya da İstanbul’a da işbirlikçi hainlere de meydan okumuş, esareti kabul
etmeyeceklerini haykırmış, tamamını denize dökmüştür.
KURTULUŞ'U TAMAMLAYAN KURULUŞ
Mustafa Kemal; 9 Eylül 1922 akşamı Belkahve'den dumanlar içindeki İzmir'e bakıp İsmet Paşa'ya "Bir rüya görmüş gibiyim İsmet" derken, o kutlu rüyayı milletiyle birlikte görmeyi hak etmiş olmanın gururu içindedir elbette!
Ama hiçbir şeyin bitmediğinin, aslında yeni başladığının, işgalin
(6 Ekim 1923 e kadar 13 ay daha) devam ettiğinin farkında, nasıl sonlandıracağının hesabındadır.
Daha önemlisi,
asıl büyük savaşın (cehaletle savaşın), Kurtuluş’u tamamlayacak kuruluş
mücadelesinin kendilerini beklediğini bilmektedir.
“Ateşi ve ihaneti” görmüşlerdir.
Boyunlarında Dürrizade
fetvalı, Damat Ferit imzalı, Vahdettin onaylı idam fermanları ile kelle
koltukta yaşamışlar, çalışmışlar, savaşmışlardır.
Bağımsızlıkları, ırz, namus ve onurları için canlarını feda
etmeye and içtikleri halkın, yer yer aldatılarak çıkardığı 23 isyanla
boğuşmuşlardır.
EN HAKLI, EN NAMUSLU MÜCADELE
Doğuda Ermeni ve Ruslar, Kuzeyde Pontuslar, Güneyde Fransız ve İtalyanlar, Batıda Yunanlar ve her yerde İngilizlerle savaştıkları yetmezmiş gibi, bir de Kuvayı İnzibatiye gibi Saray’ın İngiliz altınları ile topladığı işbirlikçi alçaklarla çarpışmak zorunda kalmışlardır.
Kurtuluş’u Kuruluş’a, Kuruluş’u Aydınlanma devrimleriyle Ulus
Devlet’e
ve demokrasiyi hedeflemiş hukuk devleti’ne ulaştırmayı başarmışlar, 600
yıllık bir din - tarım imparatorluğu enkazından Çağdaş - Laik bir Cumhuriyet
vücuda getirmişlerdir.
1924 3 Mart’ından
başlayarak Aydınlanma devrimleriyle; ümmeti millet, kulu yurttaş, mülkü vatan
eylemişler, ulusu sürü, kendini çoban sayan gafilleri defetmişler, her yaştan
15 milyon genç yaratmışlar, anayurdu demir ağlarla (o demir ağlar sadece
demiryolları değil, yapılanların tümüdür) örmüşler, salgın
hastalıkları yok etmişler, eğitimde
çağ atlamışlar, karma ekonomi ve denk bütçe ile tek dolar borç almadan,
Osmanlı’nın Düyun-u Umumiye
borçlarını da ödeyerek, milletin her kuruşunu yerine
harcayıp, israf ve yolsuzluğa asla izin vermeyerek 15 yılda % 115 büyüyen bir ülke, uçak üreten bir sanayi devleti
yaratmışlardır.
Türkiye Cumhuriyeti; tarihin en haklı, en namuslu, en ahlaklı
Kuruluş Felsefesi’ne sahip devletidir. Bu özelliğiyle bütün mazlum milletlere umut olmuştur.
‘KEMALİZM PRENSİPLERİ’
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 19 Mayıs 1919’dan itibaren ilmek ilmek örülmüş Tam Bağımsızlıkçı
Antiemperyalist kuruluş felsefesinin adı Kemalizm’dir.
Kemalizm (Atatürkçülük) geçmişin övüncü, Kurtuluşun ve Kuruluşun ideolojisi olduğu kadar, bugün de
ulusal çıkarları korumanın, bilimsel eğitime, adalete, kadın erkek eşitliğine, topyekûn kalkınmaya ve refah devletine ulaşmanın
Yol Haritası olarak görülmelidir.
100 yıl sonra yine emperyal saldırı ile tehdit ediliyorsak,
gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet dört bir yanda kol geziyorsa bütün bunları hatırlamak ve “Atatürk
gibi düşünmek”tir gereken.
Atatürk gibi düşüneceğiz. Milletimize güveneceğiz. Kendimize, ideolojimize,
başaracağımıza inanacağız. Neoliberal rüzgârlarla savrulmayacağız.
Laiklik olmadan demokrasi olmayacağını bileceğiz.
Tek adam sultasında siyaseti çürütülmüş ülkemizde, Atatürk’ün
kongreler sürecinde yaptığı gibi yeni bir Tarz-ı Siyaset kuracağız.
“Umutsuz durum yoktur, Umutsuz insan
vardır, ben umudumu hiçbir zaman kaybetmedim” diyen o ses hep kulaklarımızda
olacak.
İl il, ilçe ilçe; parti, inanç, etnik köken ayırt etmeksizin bütün
halkımızla kucaklaşacağız, dinleyeceğiz, öğreneceğiz, anlayacağız, anlatacağız,
hep birlikte yeniden Ulus olacağız, İç Cephe Birliğini mutlaka sağlayacağız.
Birbirimizle değil, hepimizi boğmak isteyen emperyalizm ve
işbirlikçileriyle mücadele edeceğiz. Atatürk’ün her iki eserini de yeniden
kurucu felsefe ile buluşturacağız. YAPABİLİRİZ! YAPACAĞIZ!
MUSTAFA HÜSNÜ BOZKURT
25-26.DÖNEM KONYA MİLLETVEKİLİ
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