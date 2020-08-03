Ayasofya'dan Mustafa Necati Evi'ne - Mustafa GAZALCI

03 Ağustos 2020 Pazartesi

Ayasofya ve hilafet tartışmaları sürerken AKP’den hilafetçileri, Diyanet İşleri Başkanı’nın sözlerini tam kınamadan “Cumhuriyet gözbebeğimiz” gibi ne şiş yansın ne kebap türü açıklamalar geldi.

Ayrıca “gözbebeği” deyince Atatürk’ün en sevdiği bir bakanı Mustafa Necati’nin evine yapılanlara bakınca bu söylemin ne kadar havada kaldığını görüyoruz.

Mustafa Necati’nin Ankara Mithatpaşa Caddesi’ndeki tarihi evinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi yapılması kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Sporcu, eğitimci, siyasetçi, aydın her kesimden insanın haklı tepkilerine karşın ne yazık ki bugüne değin bu yanlıştan dönülmedi. Tepkilere kulak tıkandı. AKP’liler, kararı veren Kültür ve Turizm Bakanı sustu. Zamanla unutulur sanıldı.

Kimi durumlar, olaylar vardır ne yaparsanız yapın onu küllendiremezsiniz. Yanlıştan dönmezseniz tam tersine zamanla ayağınıza dolaşır. Bu uygulama vicdanları kanatmıştır. Hiçbir kılıfa sığmamıştır. Geleneklerimize, kültürümüze, hukukumuza uymamıştır.

TALİHSİZ AÇIKLAMA

28 Temmuz 2020 tarihinde CHP Grubu’nun bu konuda verilen Meclis Araştırma Önergesi’nin öncelikle görüşülmesi önerisi TBMM Genel Kurulu’nda ele alındı. CHP adına önerge sahibi Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Mustafa Necati’yi anlatıp önergenin gündeme alınmasını savundu.

AKP adına konuşan Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman konuyu tam incelemeden şu talihsiz sözlerle önergeye karşı çıktı.

“Mustafa Necati Kültür Evi’nin adını veren AKP’dir. Bu binanın bir kültür merkezi olarak kullanılmasını teklif eden -daha önce AKP’de bakanlık yapmış olan- Sayın Ertuğrul Günay’dır ve bu vesileyle bu binanın hâlâ tabelası Mustafa Necati Evi olarak durmaktadır. Bu tarihî hakikatleri ifade etmek isterim.

(...)

Bu binanın içindeki bir kısma, bir bölüme yine bu ülkenin değerlerinden biri olan Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi adı verilmiştir. Bundan, bunun üzerinden bir tartışma çıkarmayı ben bunu doğrusu şık bulmuyorum, doğru da bulmuyorum.”

ANLAMSIZ TERCİH

Bu kısacık konuşma bırakın “tarihi hakikatleri” tek doğru yok. Bir kez Sayın Bayraktutan’ın söylediği gibi bu düzenlemeyi AKP değil İstemihan Talay yapmıştır. Binanın alnına Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi yazılmıştır.

Sayın Yayman konuşmasının bir bölümünde önerge ve Mustafa Necati yerine Hatay’ın anavatana katılışını, Hatayspor’un 1. Lige çıkmasını anlatmıştır.

Konuşmalara yanıt vermesi gereken kararı veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy her zamanki gibi ortalarda yoktu. Gerçi yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlar bütçe görüşmeleri dışında zaten TBMM’ye pek uğramıyorlar.

Doğrusu HDP adına niçin konuşma yapılmadığını da anlayamadık. Kendiniz bir haksızlığa uğradığınızda nasıl başkalarının karşı çıkmasını bekliyorsanız siz de her türlü haksızlığa aynı tepkiyi göstermelisiniz. Neyse konumuz Mustafa Necati Evi’nin Atatürk karşıtı Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi yapılmasının düzeltilmesi, evin alnındaki o yazının bir an önce silinmesidir.

KABUL EDİLEMEZ

Mustafa Necati’yi belki yeterince bilmemek bağışlanabilir. Ancak onun Ulusal Kurtuluş Savaşımızdaki kahramanlıklarını, yeni abece (alfabe), karma, sorgulayıcı eğitim, öğretmenin saygınlığı konusundaki hizmetlerini biliyor da bu yanlışı yapıyorsanız bu bağışlanamaz.

Mustafa Necati’nin devlete bağışlanmış özel evini onun için müze yapmak varken bir bölümü de olsa başkasına ayırmak kabul edilemez.

Yanlış kararı yönetimin bir an önce düzeltmesini bekliyoruz. Birbiriyle çelişen iki insan, iki ruhun izleri aynı evde uzun süre duramaz. Üstelik biri istenmeyen bir konuksa ev sahibi kapı önüne koymadan ayrılmalıdır.