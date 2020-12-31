CHP Geç Kalıyor - Dr. Engin ÜNSAL

31 Aralık 2020 Perşembe

CHP ve İYİ Parti yöneticileri ısrarla erken seçime gidilmesini istiyorlar ve çok iyi yapıyorlar çünkü AKP bu ülkeyi yönetemediği gibi ekonomiden dış siyasete ülkeyi bir sorunlar yumağında boğdu. İşsizlik, hayat pahalılığı, ekonominin güven vermeyişi, komşu ülkelerle ve AB ile dağ gibi büyüyen sorunlar ülkeyi siyaseten bir çıkmaz sokağa hapsetmiş durumda.



Rafa kaldırılan demokrasinin ilkeleri ve özellikle hukukun üstünlüğün üstüne şal örtülmesi, yargı bağımsızlığının yok edilmesi ülkeye yabancı yatırımın gelmesinin önüne duvar örmüştür. Var olan yabancı sermaye kaçmakta, yenisi güven duymadığından gelmemektedir. Bütün bu nedenlerle ülkenin yeniden düzlüğe çıkabilmesi, demokrasinin fabrika ayarlarına dönülmesi için erken seçim kaçınılmaz olmuştur.



CHP’nin tek başına ya da bir ittifak içinde iktidar olması çok önemli fakat bunu AKP’nin yanlışları üzerine bina etme yanılgısına düşmesi hiç doğru ve gerçekçi değildir.. İktidar özleminin giderilmesi somut projelerle ve bunların seçmene ulaştırılması, seçmene kurulacak yeni düzen konusunda güven verilmesi ile mümkün olabilir. CHP işte bu konuda geç kalıyor.

13 MADDELİK MANİFESTOYA NE OLDU?

CHP Genel Başkanı 25 Temmuz 2020 de yapılan CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda çok önemli adım atarak İkinci Yüzyıla Çağrı Bildirisi adı altında 13 maddelik bir manifestoyu kurultayın ve kamuoyunun dikkatine sundu. Manifestoda yeni bir anayasadan demokratik parlamenter sistemin kurulmasına, kamu ihale yasasının değiştirilmesinden eğitim sisteminin yapılandırılmasına kadar bir çok konuda çok önemli hedefler dile getirildi.



Aradan uzun zaman geçmesine karşın CHP’de bu hedefleri somutlaştırması için hiçbir adım atılmaması düşündürücüdür. CHP manifestoda belirlediği konularda ciddi çalışmalar yapmak, her başlık için komisyonlar kurup, çalıştaylar düzenleyerek bu hedefleri somut metinler halinde broşür veya kitapçık haline getirerek bunları ev ev dağıtmalı, köylere ulaşmalı ve yeni tarım politikalarını çiftçilere anlatmalı, fabrika kapılarında işçilere dağıtmalıdır.



Seçmen bir CHP iktidarının neler getireceğini bilmeli ve bu yeni düzen seçmene ulaştırılabilir ve gerçekçi olursa CHP için iktidar yolu açılabilir. Her ne kadar bazı AKP çevreleri CHP seçimi kazansa da iktidar ona teslim edilemez havasını son çare olarak yayma yanlışını yapmaktaysa da böyle bir şey yapmaya kimsenin gücü yetmez ve böyle bir girişim sonu felaket olabilecek bir iç savaşı ateşler.

İŞÇİ SINIFININ ADI GENE YOK

Manifesto dikkatle incelenirse çok önemli bir konunun ıskalandığı görülecektir. Aile Dernekleri Sigortası kurmak vaadi emekçilerin sorunlarının çözümü olarak kabul edilemez. Ülke çalışanlarının, özellikle pandemi döneminde, sorunları dağ gibi büyümüştür. Bu sorunların ne olduğu ve çözümlerinin ne olacağı ülkenin yaklaşık 15 milyon çalışanına açık-seçik anlatılmalıdır.



Bu amaçla CHP yönetimin başkanlığında bir Emek Çalıştayı mutlaka düzenlenmeli ve bu çalıştaya sendika önderleri, işçi temsilcileri konunun uzmanı akademisyenler mutlaka çağrılarak çalışma ortamını düzenleyen yasalarda hangi değişikliklerin neden yapılması gerektiği anlaşılabilir bir dil ile kaleme alınmalı ve bu doküman sendikalara, her fabrikanın kapısında beklenerek işçi çıkışlarında işçilere dağıtılmalıdır.



CHP iktidarı için işçi desteği şarttır ve bu da işçilere onlar için kurulacak düzenin ne olduğu anlatılarak sağlanabilir. İşçiler içinde yaşadıkları koşullardan şikâyetçidir ve bu düzenin değişmesini istemektedir. Bugün ülkemizde 15 milyona yakın emekçi vardır ve bakmakla yükümlü oldukları insanlarla beraber Sosyal Güvenlik Sisteminin şemsiyesi altında 65 milyon insan bulunmaktadır. CHP’nin sadece bu kesimin desteğini alması bile iktidarı için yeterlidir.

CHP Genel Başkanı Salı günleri Grup toplantılarında güzel konuşmalar yapıyor. Ama unutulmamalıdırki söz uçar yazı kalır. Bu nedenle CHP iktidar olmak istiyorsa 13 maddelik manifestoyu projelendirmeli ve bunu seçmenle paylaşmalıdır. CHP bugün umutsuzluk denizinde yüzen milyonlarca insanın umudu olmak zorundadır. Kendisinden beklenen budur.

Dr. Engin Ünsal

15. Dönem CHP İstanbul Milletvekili