CHP’de bundan sonra gündem ne olmalı? - AV. ARİF ANIL ÖZTÜRK

14 Haziran 2023 Çarşamba

14 ve 28 Mayıs’taki seçimlerde istediği sonuçları alamayan CHP’de, seçimin ikinci tur sonuçları açıklandığından bu yana değişim sesleri yükseliyor. Kaybedilen iki seçim sonrası birçok isim gibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da değişim isteyenlerden olması doğal olarak partinin bütün odağının yapılacak olan delege seçimlerine ve kurultaya kaymasına neden olmuş durumda.

Her ne kadar kaybedilen seçimlerden sonra doğal olarak partide ve tabanda tepkiler artmış, değişim sesleri yükselmeye başlamış ve genel merkez tarafından delege seçimleri takvimi açıklanmış olsa da CHP’nin ana gündeminin önümüzdeki yerel seçimler olması gerekiyor. Açıklanan takvime göre 15 Ekim’de il kongreleri tamamlanmış olacak fakat kurultay tarihi henüz açıklanmış değil.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında “Yerel seçimlerden önce kurultayı yapmak istiyoruz” diyerek kurultayın 31 Mart’tan önce olacağını belirtti. Böyle bir durumda kurultayın aralık ayı gibi yapılması olası gözüküyor. Bu durumda ise yerel seçimlere hazırlanmak için partiye sadece 3-4 ay gibi kısa bir süre kalıyor. Bu sürenin seçim çalışmaları için ne kadar yeterli olacağı ise şüpheli...

Sorunlar tespit edilmeli

Yerel seçimlerin öneminden bahsetmenin anlamsızlığı ve bütün siyasi partilerin yerel seçimlerin öneminin farkında olduğu aşikâr. Nitekim bilindiği üzere CHP, 2019 yerel seçimlerinde çoğu yerde doğru adaylar çıkarmış ve oldukça iyi bir seçim çalışması yürüterek yerel seçimleri ne kadar önemsediğini göstermişti. Bu çalışmalar sonucunda da İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 11 büyükşehir belediyesini ve 10 il belediyesini kazanmış, bu seçimden geçmişteki seçimlere oranla büyük bir başarıyla çıkmıştı. CHP’nin 2024’te de aynı başarıyı yakalaması için 2019 seçimlerinde yaptıklarını yapması ve bir an önce aynı sistemle çalışmalara başlaması gerek. Fakat bugün gelinen noktada görüyoruz ki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin başarısızlıkla sonuçlanması CHP için önümüzdeki yerel seçimleri de etkileyecek ve partiyi başarısızlığa sürükleyecek gibi duruyor.

Reçete

CHP, 2024 yerel seçimlerinde elindeki belediyeleri korumak ve belediye sayısını arttırmak istiyorsa:

1-Kendi içinde özeleştirisini yaparak odağını bir an önce yerel seçimlere yöneltmeli.

2-Parti üyelerini ve seçmenini tekrar heyecanlandıracak hamleler yaparak yerel seçimler öncesi umutlandırmalı.

3-Adaylarını en kısa zamanda belirleyerek seçim çalışmaları için hazırlamalı ve seçim stratejisini ortaya koymalı.

4-Parti içi çekişmeleri sonlandırarak il ve ilçe yönetimlerini yerel seçimler için çalışmaya davet etmelidir.

Aksi takdirde yerel seçimler CHP için büyük bir hüsranla sonuçlanacak ve bu durum partinin önümüzdeki 10 yılı için büyük sorunlara yol açacaktır.

Unutulmamalıdır ki geçtiğimiz genel seçimlerden sonra CHP’nin ve ülkenin geleceği 31 Mart 2024’te alınacak sonuçlara göre şekillenecektir!

AV. ARİF ANIL ÖZTÜRK

