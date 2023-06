Cumhuriyetimizin 100. yılı - Galip BÜYÜKYILDIRIM

30 Haziran 2023 Cuma

Yüzüncü yılın anlam ve önemine yaraşır görkemli kutlamalar, etkinlikler beklerken geçmiş yıllardan farklı olmayan bir Cumhuriyet Bayramı’na yaklaşıyoruz. Son 20 yıldır siyasi iktidarın kısıtlamaları nedeniyle tüm ulusal bayram, anma ve kutlamaların halkın katılımı ve eski coşkusundan soyutlanmakta olduğunu görüyorduk. Bu yıl büyük yıkım ve kayıplara yol açan, tüm ulusumuzu yürekten yaralayan büyük depremler, hemen ardından yapılan genel seçimler, içinde bulunduğumuz gergin siyasi ortam ve süregelen ekonomik bunalım ülkede gündemin ön sıralarına oturdu doğal olarak. Ancak tüm bu olumsuzluklar Cumhuriyetimizin 100. yılı heyecanını yok etmemeli, kutlama çalışmalarını engellememelidir.

Büyük Atatürk Onuncu Yıl Nutku’nda “Türk Milleti! Ebediyete akıp giden her on senede, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim” diyordu. Ata’nın bu dileğine uygun olarak on sayısının katları olan yılların Cumhuriyet Bayramları daha büyük önem ve coşku ile kutlanmıştır; ancak 1933’teki onuncu yıl kutlamalarının geniş kapsamına, coşku ve heyecanına hiçbir zaman ulaşılamamıştır. Onuncu Yıl Marşı bugün de belleklerimizde ve dilimizedir. 50. Yıl Marşı’nı da anımsıyor ve o yıl açılan Boğaz Köprüsü’nün üzerinden geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı’ndan ileriye ne kalacak?

AYDINLIK GÜNLERE

Yüzüncü Yıl kutlama hazırlıklarına yıllar öncesinden başlanılmalı; yeni anıtsal yapılar, yontular, parklar yapılmalı; bunlara Cumhuriyeti anımsatacak adlar verilmeli; operalar, tiyatro oyunları, kitaplar yazılmalı; marşlar bestelenmeliydi. 2023 yılının yarısı geçti gitti, 29 Ekim’e 4 ay kaldı. Bugüne değin Fazıl Say’ın Yüzüncü Yıl Marşı’ndan başka kitlesel, sanatsal anlamda bir şey konamadı ortaya. O marş da ilk duyurulduğu konser dışında çalınmıyor, söylenmiyor bile!

Varlığını Cumhuriyet’e borçlu olan pek çok kamu ve sivil toplum kuruluşu da bu konuda sessizlik ve eylemsizlik içinde ne yazık ki!

Başta Cumhuriyeti kuran, Cumhuriyet Halk Partisi, doğrudan siyasi iktidara bağlı olmayan belediyeler, üniversiteler, odalar, barolar, birlikler, sanat kurumları, iş ve işçi örgütleri, spor kulüpleri gibi kurumlar hiç vakit geçirmeden kurullar oluşturmalı, programlar yapmalı ve bir an önce uygulamaya koymalıdırlar. 29 Ekim haftası tüm yurtta, kent, kasaba ve köylerde, dış temsilciliklerde sürekli kitlesel etkinliklerle kutlanmalıdır.

Ülkeyi yönetenlerce yıllardır verilen ödünlerle Cumhuriyetimiz kuruluş ilkelerinden çok uzaklaştırılmış, özellikle son yirmi yılda siyasi iktidarın bilinçli tutumuyla ulusal bağımsızlık, laiklik, çağdaşlık yolunda 100 yıl öncesinin de gerilerine düşülmüştür. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı bu karanlık gidişe son verilip aydınlık, güzel günlere yönelinmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Cumhuriyetin temel ilkelerini benimseyen, savunan resmi, özel tüm kurum ve kişiler, Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı’nın en etkili ve güçlü bir biçimde kutlanmasını bir görev olarak benimsemeli, çaba göstermelidir.

GALİP BÜYÜKYILDIRIM

YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ