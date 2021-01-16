Demokratik Siyaset ve Stratejik Netlik - Dr. Nebil İLSEVEN
Siyaset bitmedi, yaşıyor! Kabul edilsin edilmesin, bugün her
zamankinden daha kritik önemde
bir kuvvet olarak da yaşamımızı etkilemeyi sürdürüyor. Siyasette belirleyici
etkenin iktidar olduğu düşünülür. “Demokratik”
bir siyasal rejimde ise belirleyici koşul, iktidarın “demokratik” değerlere ve süreçlere olan inancı ve bağlılığının
yanında, daha ileri düzeyde olmak üzere, bu değerlere inançla bağlı, etkin, “yaşayan”
bir muhalefetin varlığıdır.
Türkiye’nin, 2021 yılına girerken toplum için alternatif politika seçenekleri üreten, tartışan, ikna gücü olan, kısaca iktidar talebi ve iddiasını yüksek sesle sunan bir muhalefetin varlığını, bu varlığın “siyaset terazisinde” ağırlığını hissettirmesi çok önemlidir. Bunu gerçekleştirmek için de gerekli kapasite, kabiliyet ve iradeye sahip olmak, yani “oyun kurma” gücüne erişmiş olmak gerekir.
YENİ SİYASİ ANLAYIŞ
İktidar iddiası, halk için her koşul ve imkânlar altında, iktidarların uygulama ve
anlayışlarına alternatif politika seçenekleri geliştirilmesini öngörür. Bu
durumda, günlük gelişmeler karşısında muhalefet görevinin yalnızca “taktik” yaklaşımlarla geçiştirilmesinin yetersiz olduğu açıktır.
Öte yandan günlük siyasetin kişiler üzerinden yapılan tartışma ve
değerlendirmelerle yürütülmesi de halkın “gerçek sorunlar”
karşısında beklediği “gerçek çözümlerin” etrafından
dolaşmak, bu beklentileri günlük manşet konularına indirgemektir.
Son olarak, bugünden yarına uzanan “hız çağında” çözüm bekleyen sorunlara ilişkin siyaset önerilerinin geçmişin söylemleri ve sözcüleri tarafından tanıdık formül ve kalıplar üzerinden geliştirilmesi bugün artık geçerliliğini kaybetmiş bir yaklaşımdır. Hele bu önermelerin zaman zaman teknik düzeyde “projeler demeti” olarak tarif edilmesi iktidar iddiasını besleyen, geleceği yakalamak açısından gereken kamusal güven ortamına artı değer katan bir özellik değildir.
Buna karşın iktidar iddiasını içselleştirmiş herhangi bir siyasal yapı, önemli bir ilk adım olarak değerler, hedefler, yöntemler bütünü olan “strateji” konusunda kendi içinde bir netlik oluşturmalı; bunun iletişimini de yüksek bir özgüvenle, tüm açıklığı ve netliği içinde hem kendi içinde hem de toplum önünde etkinlikle yapıyor olmalıdır.
Yine aynı şekilde bu stratejik netliğin uygulamadaki bir başka
boyutu da birbirini tümleyen bir yaklaşımla içerik, yöntem ve
kadro bütünlüğünün sağlanmasıdır. Bu bütünlük, bugün özellikle ana muhalefet kanadıyla ilgili
olarak siyasi kimlik konusunda halk nezdinde bazen muğlaklık, bazen
belirsizlik, bazen de çelişki
olarak yaşanan algı kaymalarına son verecektir.
Siyasetin inandırıcı, ikna edici, dönüştürücü gücünün halkla buluşması, sağlam bir toplumsal zemin üzerinden yürütülmesi için siyasal kimlik sorununun geride bırakılması, stratejik netliğin kurumsallık kazanması şarttır.
EMEKTEN YANA VE ADİL
Burada geliştirilebilecek olan stratejik çerçeve, dünyaya “emekten
yana” ve “sömürü karşıtı” bir perspektiften bakarken
sırasıyla dört kavramsal
dayanak düşünülmelidir: Aydınlanma kültürü, hukukun üstünlüğü, özgürlükler ve refah. Bir sonraki adım ise
bu kavramların her birinin “adalet”
üst-başlığı altında içleri
doldurularak kendi içinde
tutarlı ve yaşamın tüm kritik alanlarına dokunan kapsamlı ve kapsayıcı bir
siyaset belgesi düzenlenmesidir.
Bu belgenin;
a) Uygulamada bir dönem bilinçli bir şekilde göz ardı edilen kamucu yaklaşım ve duyarlılıkları öne çıkarması,
b) İçerik ve hedeflerde gelişime açıklık ilkesi doğrultusunda gelir adaleti hedefini, ekolojik çevre duyarlıklarını sahiplenmesi ve
c) Bunu da yerküre adını verdiğimiz “küçük köyümüz” anlayışına dayalı olarak evrenselci bir yaklaşımla gerçekleştirmesi beklenmelidir.
SAHİCİLİK VE SAYGINLIK
Ülkede ve
dünyada barış varsa insanlık için
bir gelecekten söz etmek de
mümkündür. Siyaset, toplumsal ve küresel barışın kurulması, korunması ve
geliştirilmesi için elimizde
mevcut olan tek oyun alanıdır. Dolayısıyla toplumun gönençli geleceğini
barış içinde güvence altına almak için siyaset kurumunun, özellikle de muhalefet kanadının seçenek yaratma iradesini ve ikna
gücünü yeniden kazanması ve ortaya koyduğu alternatif politika seçeneklerini olanca sahiciliği ve saygınlığı
ile topluma sunuyor olması esastır.
DR. NEBİL İLSEVEN
TOPLUMCU DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ BAŞKANI
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