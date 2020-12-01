Filistin Uluslararası Günü - Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV
29 Kasım “Filistin
Halkıyla Dayanışma Uluslararası Günü”dür. Birleşmiş Milletler (BM)
Antlaşması’nın metni de bu örgütün
çok sayıdaki kararları da
kişi eşitliğini, ırk ve cinsten dil ve dine değin tüm farklılaşmalara
bakmaksızın uluslararası hukukun temel ilkesi durumuna getirme çabasındadır. BM Antlaşması’nın ilk maddesinden başlayarak madde 55 gibi
başka maddelerinde de bunun altını çizerek gözetir.
1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirisi herkesin tüm haklara sahip olduğunu belirtir. Aynı yılın soykırım üstüne konvansiyonu bu suça karşı büyük bir zaferdi. Sömürgelere bağımsızlık bildirisi 1960’ın büyük adımıydı. 1963’te de “Irk Ayrımının Tüm Biçimlerine Karşı” bildiri geldi. Aynı ilkeler 1966 tarihli iki temel antlaşmada da yinelendi. Böylece önceki ilkelerde görülen haklar bağlayıcı hukuksal biçime kavuştu.
YANLIŞ YERE FATURA
İsrail’in Filistin halkına karşı muamelesine gelince: Bu konuya
hemen geçmeden, Yahudilere
tarih boyunca yapılan haksızlıkları, özellikle faşist Almanya’nın Nazi dönemindeki
kitlesel kıyımını anımsamak gereklidir. Birinci Haçlı Seferi’ndeki bilinçsiz
kalabalık daha Avrupa toprağındayken Yahudi yerleşmelerini yerlebir etmişti.
Almanya, Avusturya ve Polonya’daki üç Nazi toplama kampını yüreğim ezilerek
dolaştım.
Yahudi düşmanlığı yalnız Hitler çevresini değil, Avrupa’nın çok yerini kasıp kavuruyordu. Olanların bedelini Avrupa gaddarlığına ödetmek yerine faturayı Filistin’e kestiler. Gene de, BM Genel Kurulu 10 Kasım 1975 tarihli kararıyla Musa’nın dinini değil ama Siyonizm’in siyasete uygulanış biçimini “ırkçılık ve ırk ayrımının bir çeşidi” olarak kabul etti. Bu karar ABD baskısıyla yıllar sonra kaldırıldı.
BM Genel Kurulu hukuken bağlayıcı kararlar alamasa da 1947’deki
Filistin’i bölme kararı
(Müslüman ve Hıristiyan) Filistinliler için de ayrı bir devleti içeriyordu. Irkçılığın
her türlüsüne karşı çıkacak uluslararası bir kuruluş da 1976’da oluştu ve BM’ye bağlandı. Bunun
merkez yönetim kuruluna ben
de bir genel kurulun oylarıyla seçildim.
Güney Afrika’da çok sert beşikten mezara demek olan
“apartheid” uygulaması ve Filistin
hakları konusunda yayın, çeviri,
toplantı, konuşma, ödül, burs
ve benzeri eylemlerle uzun yıllar ses getiren eylemlerimiz oldu.
Güney Afrika’da düzen değişikliğinde Nelson Mandela’nın çağrısıyla törenlere katılan (eşimle birlikte) Türkiye’den tek Türk aileydik. Oradaki siyah üniversitesinden bana verilen akademik ödülün üstünde “Afrika’nın oluşumuna yaptığı olağanüstü katkılarından ötürü” yazıyordu.
İNSANCIL SORUMLULUK
Yahudi dinini ve Yahudi haklarını da çiğnemeden,
Filistinliler için insanlık görevi sayarak ısrarlı çabalarım
Norveç’ten Avustralya’ya,
Washington’dan Seul’e
ve Kanada’dan Hindistan’a tüm anakaraları kapsar. Dünya Yahudilerine 1492 ve
1933 yıllarında ellerini uzatmış olan Türkler 1948’de kurulan İsrail’i tanımıştır, ama Filistin’i ikiye
bölme kararına olumlu oy
vermemiştir.
Filistin topraklarında Filistinlilerin de hakları vardır. “29 Kasım” Filistin hakları konusundaki insancıl sorumluluğu bir daha anımsama görevinin uluslararası nitelikteki günüdür. Bilmek zorundayız ki bir ulus orada bir anayurt yitirdi. Bu insancıl duyumu paylaşan tümü Yahudi kökenli Mick Ashley, Klaus J. Herrmann, Alfred M. Lilienthal, G. Neuburger ve başka Yahudi ya da İsrail aydınlarıyla ortak çalışmalarımız olduğunu da eklemeliyim.
Önemli bir gerçek de şu: Biz Filistin’i 1516-1917 yılları arasında yönetirken bugün orada her gün akan kan olayı hiç yaşanmamıştı.
Yazarın Son Yazıları
Video Haberler
- Taşla saldıran kadın kendisini böyle savundu
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata