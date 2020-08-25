Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

"Gelecek Seneki" Su Baskınlarına Nasıl Hazırlanmalı? - Prof. Dr. Çağatay GÜLER

25 Ağustos 2020 Salı

Bu başlıkta bir yazı yazılabilir mi ya da felaketin gelecek yıllardaki tekrarı kader midir? Bizde yazılır ve bu tip tekrarlar bizde kaderdir! Çünkü afetlerin iveğen dönemini geçiştirdikten sonra büyüklerimiz yapılması gerekenleri, verdikleri sözleri unuturlar ve asıl “önemli” işlerine dönerler. Hatta afetleri tetikleyen süreci daha bir katmerlendirirler…

SİHİRLİ (!) SÖZ

Ordu ilinde Sağlık Müdürlüğü yaptım. Su kaynaklı salgınlarla uğraşırken birkaç kez görevden alınıp verildim. Bu dönemlerin birinde Bulancak’a sığınmıştım. Bulancak Onuncu Köyüm Benim” adlı şiir kitabım oradandır. Bu kitaptaki kısa şiirlerden biri Bulancak’ta ne yapılır” başlığını taşıyordu: Bulancak’ta / Oy verilir/ Tuh denir.” Bu şiiri Bulancaklı dostlarım da çok severler.

Bir salgın sırasında gece Bulancak’ın Döngeri köne de uğramıştık. Elimizden gelenleri yaptıktan sonra Merak etmeyin, Giresun’a haber vereceğiz” dedim. Yaşlı biri yarı şaka, yarı ciddi Haber versen ne olur, köye su mu gelecek, depo mu yapılacak? Bizi azarlar giderler!” demişti. Giresun’daki sel felaketinden sonra üst düzey kimi yetkililerin konuşmalarını dinlediğimde o yaşlı adamın söylediklerini anımsadım. Zaten felaket geliyorum dediği durumlar için bizim sihirli bir sözümüz vardır: Dikkatli olunması!” Vatandaş bu felakette de bir gün önce uyarmışlardı: “Şiddetli yağmur yağacak, dikkatli olunması!

Ne yapacaklardı? Hemen koşup HESleri ortadan mı kaldıracaklardı? Dere yatağındaki evleri kapıp sel basmaz bir yere mi konduracaklardı? Plansız ve programsız çırpıştırılan sahil yolunun sularla peynir gibi dilinmesine çare mi bulacaklardı?

TEHLİKENİN GERÇEK BOYUTU

Tabii ki dere yataklarına, sel ayaklarına konut yapılmamalı, yerleşim yeri olmamalıydı. Yapan yaptı da oturma iznini kim verdi? Sulusokak, selö, dereiçi adlarını kim verdi? Dere kenarlarını yapılaşmaya kim açtı? Akarsu içine çıkma yapıp bir de gardırop tuvaletle derenin kanalizasyona dönüştüğünü kim görmedi? O binalara elektriği kim bağladı? Suyu kim götürdü? Apartmanların daire daire satışı nasıl yapıldı? Kim, nasıl kredi verdi?

Sellerin fiziksel etkisini ve yol açtığı yıkımı resimlerden gördünüz. Altyapıya etkisinin sonuçlarının farkına bile varılmayacak. Oysa su baskınlarının sağlığa etkileri neden olduğu fiziksel zararların çok ötesindedir. İçme suyu borularının ek yerlerinden olacak sızıntıların yol açabileceği bağırsak enfeksiyonlarının yaratacağı tehlikeyi kaç kişi biliyor?

Ya sel ve su baskınlarından sonraki fare istilasının neden olabileceği kirlilikler? Başta leptospira olmak üzere fare idrarı ile bulaşabilen diğer hastalıklar? Her zaman olduğu gibi çoğu yapacağını yapacak ve ne bağ duyacak ne bağbancı! 

ÖNLEMDEN CAZİP GELENLER

Gelecek seneki su baskınlarına gelince. Sözgelimi kimi yetkililer yaptıkları o veciz konuşmaları saklasınlar. En kısa zamanda yaraların sarılacağını, asıl suçluların dere yatağına ev yapan cahiller olduğu” filan... Gelecek sene de lazım olacak. Arabaların bagajına birer çift uzun çizme atıversinler.

Birileri yardım eder giyip çıkarmalarına nasıl olsa. Bu sene söz verilen yardımların neden gerçekleşmediği, altyapı iyileştirmelerinin neden yapılmamış olduğu konusunda birer de mazeret hazırlamalılar! Örneğin dış mihrakların engellediğinden söz edebilirler!

Farkına bile varılmayacak olan salgınlar konusuna gelince... Her zaman olduğu gibi su baskınlarında bireysel ve toplumsal sağlık önlemlerini” sıralasam fazla didaktik olacak... Ne diyeyim, dikkatli olunması!

PROF. DR. ÇAĞATAY GÜLER

Yazarın Son Yazıları

"Gelecek Seneki" Su Baskınlarına Nasıl Hazırlanmalı? - Prof. Dr. Çağatay GÜLER 25 Ağustos 2020
Seçimler ve Toplumsal Muhalefet - Şadi OZANSU 24 Ağustos 2020
Liberalizm Çöktü - PatrIck J. DENEEN (Çeviren: M. Birol GÜGER) 23 Ağustos 2020
Kooparatifçiliğin Önemi Artıyor - Abdurrahman AKALIN 22 Ağustos 2020
Arka Bahçe Olmayacağız - Dr. Bülent KERİMOĞLU 21 Ağustos 2020
Özgürlük Anıtı - Daver DARENDE 21 Ağustos 2020
Ölümünün 105. Yılında Tevfik Fikret - Av. M. Ziya YERGÖK 20 Ağustos 2020
"Yaratıcı Yıkım"ın Kedi Yumağı - Mucize ÖZÜNAL 19 Ağustos 2020
"Millî Olmayan" Tarım Ekonomisinde Çöküş - Prof. Dr. Duran BÜLBÜL 18 Ağustos 2020
Yargı Reformu - Dr. Hasan YAZICI 17 Ağustos 2020
Hacı Bektaş Veli - Doç. Dr. Mustafa GÜNAY 17 Ağustos 2020
Temsilde Adaletin Sonu - Av. Mehmet BAYRAKTAR / Av. Onur İSTE 16 Ağustos 2020
Beyrut Patlamasından Kim Kârlı Çıkacak? - Pepe Escobar (Çeviren M. Birol GÜGER) 15 Ağustos 2020
Rusya’da Koronavirüs Aşısının ‘Onaylanması’ Üzerine - Prof. Dr. Ahmet SALTIK 14 Ağustos 2020
Beyrut’taki Suriye! ‘En iyisi Şam’da ölmekti’ (2)- Neşe DOSTER 13 Ağustos 2020


Video Haberler