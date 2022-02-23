‘Herkesi her zaman kandıramazsınız’ - Av. Erol ERTUĞRUL

23 Şubat 2022 Çarşamba

Abraham Lincoln’ın ünlü bir sözü var. “Bazı insanları her zaman kandırabilirsiniz, herkesi bazen kandırabilirsiniz, ama herkesi her zaman kandıramazsınız.”

Ulusumuz yöneticilerine her zaman güvenmiştir. Bu ulus yönetici olarak büyük Atatürk’ü gördü, tanıdı. İsmet İnönü’yü gördü tanıdı. Hiçbirisi halkımıza yalan söylemedi, kendi çıkarları için ulusun çıkarlarına aykırı işler yapmadı, ulusun ekonomik kaynaklarını yerli ve yabancı anaparaya satmadı. Şimdi temel tarım ürünlerimizi dışardan alıyoruz. Bu yetmedi limanlarımız, ormanlarımız, akarsularımız satıldı satılıyor. Geçmişteki yöneticilerimizin hiçbirisi ulusu çağdaş uygarlığın gerisine düşürecek işler yapmadı.

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK

Günümüzde ise halka gerçek olmayan şeyler söyleniyor. Apaçık biçimde ulusumuz aldatılmaya çalışılıyor. Akaryakıt, doğalgaz ve elektriğe bir gecede görülmemiş zamlar yapılıyor ve yöneticiler hiç sıkılmadan biz yapmadık diyebiliyorlar. Zamlar bir gecede yapılırken, bunları ortadan kaldıracağız deniliyor ama günler geçiyor hiçbir olumlu gelişme olmuyor. Elektrik faturaları sokaklarda yakılıyor. Elektrik ve doğalgaz kurumları devletin elinde iken özelleştirildiği için halk yoksullaşırken özel şirketler varsıllaşıyorlar. Elektriğin özelleştirilmesi sonucunda gerekli bakım yapılmadığı için kar yağdığında Isparta ilimiz bu karda kışta günlerce elektriksiz kalıyor kimseden hesap sorulmuyor. Böyle bir olay Cumhuriyet tarihimizde ilk kez yaşanıyor.

Öte yandan, Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ülkesi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır” sözleri unutuluyor.

GERİCİLİKLE MÜCADELE

Tarikatları bir avuç oy uğruna desteklerseniz gelecek kuşaklara ihanet etmiş olursunuz. Unutmamalı ki gericiliğe gösterilen hoşgörü bir gün sizi de yok eder. “Mart, şubattan iyi olacak”, “Avrupa bizi kıskanıyor” yalanları ile halkımızı avutmaya çalışmanızın hiçbir yararı yoktur. Gerçeklerin bir süre sonra ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Hiç kuşkusuz bu günler geçecek ulusumuz hak ettiği aydınlığa kavuşacaktır. Herkesi her zaman kandıramazsınız.

AV. EROL ERTUĞRUL

