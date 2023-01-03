Hukuk cinayeti - Av. Erol ERTUĞRUL

03 Ocak 2023 Salı

28 Şubat hükümlüsü emekli Hava Korgeneral Vural Avar 20 Aralık 2022 günü cezaevinde yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu bir ay önce, demans, kalp gibi bir yığın ölümcül hastalığı bulunan 85 yaşındaki Avar için cezaevinde kalabilir demişti. Bu olay cezaevinde cinayettir. 13 emekli general 28 Şubat’ta postmodern darbe yaptılar gerekçesi ile FETÖ’cü savcıların açtıkları bir davada FETÖ’cü yargıçlar tarafından yargılanmışlar ve yaşam boyu hapis cezasına çarptırılmışlardı.

Bu hukuksuzluğa, bu insanlık duygusundan yoksunluğa TSK de susuyor. TSK’nin komuta kademesinde bulunanlar, bulundukları makamlar ellerinden gitmesin diye susuyorlar. 28 Şubat kararları bugünler gelmesin diye alınmış kararlardı. Tarikatlar kapatılsın, Kuran kursları MEB’in kontrolüne alınsın, devrim yasaları uygulansın içerikli bu kararlar anayasal bir kurum olan Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınmıştı. Kararların altında dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan’ın imzası vardı. Bu kararlar nedeniyle Cumhuriyetin ordusunun kahraman 10 emekli generali yaşam boyu hapis cezasına çarptırılmış olarak cezaevindeler.

AYMAZLIK

Yaş ortalamaları 80’in üzerinde ve ciddi rahatsızlıkları bulunan bu kahraman subaylar cezaevinde aslında ölüme mahkûm edilmişlerdir. Onların tek tek Vural Avar gibi cezaevinde ölmeleri mi bekleniyor? Herkes bu kadar mı AKP’nin öç alma duygusu karşısında suskunlaştı?

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hukuksuz yargılanıp ceza alması ve siyasal haklarının elinden alınması nedeni ile İstanbul Saraçhane’de yapılan eyleme CHP ve öteki muhalefet liderleri katıldılar. Bu genel başkanlar 28 Şubat’ı kötülediler. Ne aymazlık! 28 Şubat kararları gericiliğe, tekke ve tarikatlara karşı alınmış kararlardı. Kuran kurslarında, tarikatlarda küçük kız çocuklarına, küçük erkek çocuklarına tecavüz ediliyor. Bunların çoğu örtbas ediliyor. Siyasi parti liderleri bu tarikatlardan gelecek üç beş oy için mi bu eylemleri görmezden geliyorlar? Devrim yasaları ile tarikatlar, medreseler kapatılmıştı. Bu yasalar yürürlükte olduğu halde, bu yasaları yok mu sayıyorsunuz?

28 Şubat kararları Cumhuriyete, Aydınlanmaya karşı hareketlere engel olunması için alınmıştı. O kararları alanları haksız yere yargılayıp cezaevine koyanlar ya yurtdışına kaçtılar ya da FETÖ’cülükten cezaevindeler.

ÖLMELERİ BEKLENİYOR!

28 Şubat kararları engellendi, bu kararları alanlar yargılanıp mahkûm edildi. Türban ordu içine sokuldu. Kamu kurumlarında türban ile görev yapılamayacağına ilişkin Yargıtay, Danıştay, AYM ve AİHM’nin kesinleşmiş kararları yok sayıldı. Artık başları lahana gibi sarılı kadın subaylarımız, astsubaylarımız var. Bu durum içinize siniyor mu? Bu durum Atatürk’ün ordusuna yakışıyor mu. Bu yetmiyor, AKP türbanı anayasaya sokmaya çalışıyor, sesiniz çıkmıyor. Cumhuriyetin ordusunun kahraman subaylarının rütbelerini de söktünüz. O rütbeleri onlar, emek vererek, alın teri ile kazanmışlardı. Şimdi onların cezaevinde tek tek ölmelerini bekliyorsunuz. Devleti yönetenler bunca haksızlığa karşı sessiz! Anayasa Mahkemesi emekli generaller yok olunca mı karar verecek? Hükümlü emekli generaller hemen serbest bırakılmalıdır. Gün gelecek bu haksızlıkları yapanlar yaptıklarının hesabını vereceklerdir.

AV. EROL ERTUĞRUL

